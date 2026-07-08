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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAnshula Kapoor Reception: बनारसी ब्रोकैड से तैयार किया गया अंशुला कपूर का मॉडर्न आउटफिट, वेडिंग रिसेप्शन में दिखा ग्लैमरस लुक

Anshula Kapoor Reception: बनारसी ब्रोकैड से तैयार किया गया अंशुला कपूर का मॉडर्न आउटफिट, वेडिंग रिसेप्शन में दिखा ग्लैमरस लुक

Anshula Kapoor Wedding Reception Look: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर संग शादी रचा ली है. बीती रात अंशुला और रोहन का वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जिसमें अंशुला का ग्लैमरस लुक देखने को मिला.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Anshula Kapoor Wedding Reception Look: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर संग शादी रचा ली है. बीती रात अंशुला और रोहन का वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जिसमें अंशुला का ग्लैमरस लुक देखने को मिला.

अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी कर ली है. बीरी रात विडेंग रिसेप्शन हुआ, जिसमें नई नवेली दुल्हन अंशुला का काफी मॉडर्न और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. आइए देखते हैं फोटोज.

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अंशुला कपूर ने अपने रिसेप्शन में रेड कलर की बनारसी ब्रोकेड साड़ी पहनी थी. इस आउटफिट को डिजाइनर अमित अग्रवाल ने डिजाइन किया है.
अंशुला कपूर ने अपने रिसेप्शन में रेड कलर की बनारसी ब्रोकेड साड़ी पहनी थी. इस आउटफिट को डिजाइनर अमित अग्रवाल ने डिजाइन किया है.
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अंशुला का ये लुका काफी ग्लैमरस है. साड़ी को ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल में ड्रेप किया गया है.
अंशुला का ये लुका काफी ग्लैमरस है. साड़ी को ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट स्टाइल में ड्रेप किया गया है.
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अंशुला के माथे पर न सिंदूर, न हाथों में चूड़ा और न ही मंगलसूत्र दिखा, लेकिन इसके बाद भी वो नई दुल्हन के रूप में वो काफी खूबसूरत लग रही थीं.
अंशुला के माथे पर न सिंदूर, न हाथों में चूड़ा और न ही मंगलसूत्र दिखा, लेकिन इसके बाद भी वो नई दुल्हन के रूप में वो काफी खूबसूरत लग रही थीं.
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अंशुला ने अपने रिसेप्शन लुक को पूरा करने के लिए पर्ल और पोल्की से बना नेकपीस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने. रेड आउटफिट के साथ ग्राी एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन काफी जच रहा है.
अंशुला ने अपने रिसेप्शन लुक को पूरा करने के लिए पर्ल और पोल्की से बना नेकपीस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने. रेड आउटफिट के साथ ग्राी एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन काफी जच रहा है.
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हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने बालों को स्लीक बन में टाइ किया और अपने मेकअप को सटल रखा.
हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने बालों को स्लीक बन में टाइ किया और अपने मेकअप को सटल रखा.
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उनके इस लुक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. फैंस को अंशुला के ये लुक काफी पसंद आ रहा है.
उनके इस लुक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. फैंस को अंशुला के ये लुक काफी पसंद आ रहा है.
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अंशुला ने ये फोटोज शेयर कर अपने कैप्शन में लिखा, 'ज़िंदगी के इस नए पड़ाव का जश्न मनाते हुए मुझे सिंदूरी लाल रंग ही सबसे सही लगा. जब अमित अग्रवाल और मैंने आउटफिट के बारे में बात करना शुरू किया, तो एक ही विचार बार-बार मेरे मन में आ रहा था कि वो वैसी दिखना चाहती हैं, वैसा महसूस करना चाहती हैं जैसी वो रियल लाइफ में हैं.'
अंशुला ने ये फोटोज शेयर कर अपने कैप्शन में लिखा, 'ज़िंदगी के इस नए पड़ाव का जश्न मनाते हुए मुझे सिंदूरी लाल रंग ही सबसे सही लगा. जब अमित अग्रवाल और मैंने आउटफिट के बारे में बात करना शुरू किया, तो एक ही विचार बार-बार मेरे मन में आ रहा था कि वो वैसी दिखना चाहती हैं, वैसा महसूस करना चाहती हैं जैसी वो रियल लाइफ में हैं.'
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अंशुला ने आगे कहा, 'बनारसी ब्रोकेड साड़ी से शुरुआत करते हुए अमित अग्रवाल ने इसे नए सिरे से तैयार कर एक कॉर्सेट सिल्हूट में बदल दिया, साड़ी के ट्रेडिशनल लुक को बरकरार रखते हुए पल्लू को एक मॉडर्न लुक में पेश किया.'
अंशुला ने आगे कहा, 'बनारसी ब्रोकेड साड़ी से शुरुआत करते हुए अमित अग्रवाल ने इसे नए सिरे से तैयार कर एक कॉर्सेट सिल्हूट में बदल दिया, साड़ी के ट्रेडिशनल लुक को बरकरार रखते हुए पल्लू को एक मॉडर्न लुक में पेश किया.'
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बता दें, वेडिंग रिसेप्शन में कई सेलेब्स ने शिरकत की थी. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा, बॉबी देओल, जैकी श्रॉफ समेत कई सितारे कपल को बधाई देने पहुंचे.
बता दें, वेडिंग रिसेप्शन में कई सेलेब्स ने शिरकत की थी. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा, बॉबी देओल, जैकी श्रॉफ समेत कई सितारे कपल को बधाई देने पहुंचे.
Published at : 08 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor

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