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Anshula Kapoor Reception: बनारसी ब्रोकैड से तैयार किया गया अंशुला कपूर का मॉडर्न आउटफिट, वेडिंग रिसेप्शन में दिखा ग्लैमरस लुक
Anshula Kapoor Wedding Reception Look: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर संग शादी रचा ली है. बीती रात अंशुला और रोहन का वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जिसमें अंशुला का ग्लैमरस लुक देखने को मिला.
अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी कर ली है. बीरी रात विडेंग रिसेप्शन हुआ, जिसमें नई नवेली दुल्हन अंशुला का काफी मॉडर्न और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. आइए देखते हैं फोटोज.
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Published at : 08 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor
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