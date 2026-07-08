अंशुला ने ये फोटोज शेयर कर अपने कैप्शन में लिखा, 'ज़िंदगी के इस नए पड़ाव का जश्न मनाते हुए मुझे सिंदूरी लाल रंग ही सबसे सही लगा. जब अमित अग्रवाल और मैंने आउटफिट के बारे में बात करना शुरू किया, तो एक ही विचार बार-बार मेरे मन में आ रहा था कि वो वैसी दिखना चाहती हैं, वैसा महसूस करना चाहती हैं जैसी वो रियल लाइफ में हैं.'