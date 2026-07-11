एवनिल अक्सर अपने सिडनी वाले आलीशान घर, गार्डन और बच्चों के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं. एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद एवलिन शर्मा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी काम कर रही हैं. वो सतत फैशन को बढ़ावा देने के लिए 'इन्फिनिटी 8' नाम का एक चैरिटी स्टोर चलाती हैं.