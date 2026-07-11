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Evelyn Sharma Birthday: 7 साल से पर्दे से दूर हैं 'ये जवानी है दीवानी' की लारा, जानिए अब कहां हैं एवलिन शर्मा
Evelyn Sharma Birthday: एक्ट्रेस एवलिन शर्मा 12 जुलाई को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए इस मौके पर जानते हैं कि 'ये जवानी है दीवानी' की 'लारा' आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं.
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में 'लारा' का चुलबुला और ग्लैमरस किरदार निभाकर रातों-रात दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस एवलिन शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, अब एवलिन ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली है. ऐसे में फैंस ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस आखिर इन दिनों कहां हैं और अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 06:29 AM (IST)
Tags :Evelyn Sharma
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