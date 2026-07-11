INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडEvelyn Sharma Birthday: 7 साल से पर्दे से दूर हैं 'ये जवानी है दीवानी' की लारा, जानिए अब कहां हैं एवलिन शर्मा

Evelyn Sharma Birthday: 7 साल से पर्दे से दूर हैं 'ये जवानी है दीवानी' की लारा, जानिए अब कहां हैं एवलिन शर्मा

Evelyn Sharma Birthday: एक्ट्रेस एवलिन शर्मा 12 जुलाई को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए इस मौके पर जानते हैं कि 'ये जवानी है दीवानी' की 'लारा' आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jul 2026 06:29 AM (IST)
Evelyn Sharma Birthday: एक्ट्रेस एवलिन शर्मा 12 जुलाई को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. चलिए इस मौके पर जानते हैं कि 'ये जवानी है दीवानी' की 'लारा' आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं.

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में 'लारा' का चुलबुला और ग्लैमरस किरदार निभाकर रातों-रात दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस एवलिन शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. हालांकि, अब एवलिन ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली है. ऐसे में फैंस ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस आखिर इन दिनों कहां हैं और अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं.

1/10
जर्मनी में जन्मीं एवलिन शर्मा ने साल 2012 में फिल्म 'सिडनी विद लव' से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2013 में आई अयान मुखर्जी की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' से मिली.
जर्मनी में जन्मीं एवलिन शर्मा ने साल 2012 में फिल्म 'सिडनी विद लव' से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2013 में आई अयान मुखर्जी की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' से मिली.
2/10
फिल्म में रणबीर कपूर (बनी) के साथ उनकी फ्लर्ट करने वाली स्टाइल और उनका मशहूर डायलॉग,
फिल्म में रणबीर कपूर (बनी) के साथ उनकी फ्लर्ट करने वाली स्टाइल और उनका मशहूर डायलॉग, "ओह माय गॉड, बनी... यू आर सो हैंडसम!" दर्शकों को खूब पसंद आया था.
3/10
'ये जवानी है दीवानी' के बाद एवलिन 'यारियां', 'मैं तेरा हीरो', 'हिंदी मीडियम', 'जब हैरी मेट सेजल' और 'साहो' जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आईं. उन्होंने अपनी ग्लैमरस और विदेशी लुक से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई.
'ये जवानी है दीवानी' के बाद एवलिन 'यारियां', 'मैं तेरा हीरो', 'हिंदी मीडियम', 'जब हैरी मेट सेजल' और 'साहो' जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आईं. उन्होंने अपनी ग्लैमरस और विदेशी लुक से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई.
4/10
एवलिन शर्मा आखिरी बार साल 2019 में प्रभास स्टारर फिल्म 'साहो' में नजर आई थी. फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. हालांकि, इसके बाद से वो किसी भी प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं दी हैं.
एवलिन शर्मा आखिरी बार साल 2019 में प्रभास स्टारर फिल्म 'साहो' में नजर आई थी. फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. हालांकि, इसके बाद से वो किसी भी प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं दी हैं.
5/10
फिल्मों से इस लंबी दूरी की वजह एवलिन की पर्सनल लाइफ में आया एक खूबसूरत मोड़ है. दरअसल, एवलिन ने साल 2021 में अपने लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड डेंटल सर्जन डॉ. तुषान भिंडी से शादी कर ली.
फिल्मों से इस लंबी दूरी की वजह एवलिन की पर्सनल लाइफ में आया एक खूबसूरत मोड़ है. दरअसल, एवलिन ने साल 2021 में अपने लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड डेंटल सर्जन डॉ. तुषान भिंडी से शादी कर ली.
6/10
शादी के बाद एवलिन ने ग्लैमर वर्ल्ड और मुंबई को अलविदा कह दिया और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शिफ्ट हो गईं. इस कपल के दो बच्चे बेटी अवा रानिया भिंडी (2021) और बेटा आर्डेन (2023) हैं.
शादी के बाद एवलिन ने ग्लैमर वर्ल्ड और मुंबई को अलविदा कह दिया और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शिफ्ट हो गईं. इस कपल के दो बच्चे बेटी अवा रानिया भिंडी (2021) और बेटा आर्डेन (2023) हैं.
7/10
हालांकि, शादी के करीब पांच साल बाद एवलिन और तुषान अलग हो चुके हैं. एक्ट्रेस ने मई 2026 में अपना सेपरेशन कंफर्म किया था. हालांकि, दोनों साथ में अपने बच्चों की परवरिश करने वाले हैं.
हालांकि, शादी के करीब पांच साल बाद एवलिन और तुषान अलग हो चुके हैं. एक्ट्रेस ने मई 2026 में अपना सेपरेशन कंफर्म किया था. हालांकि, दोनों साथ में अपने बच्चों की परवरिश करने वाले हैं.
8/10
फिलहाल एवलिन सिडनी में अपने बच्चों के साथ एक बेहद शांत, सुखी और आलीशान जिंदगी जी रही हैं. वो भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं.
फिलहाल एवलिन सिडनी में अपने बच्चों के साथ एक बेहद शांत, सुखी और आलीशान जिंदगी जी रही हैं. वो भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं.
9/10
एवनिल अक्सर अपने सिडनी वाले आलीशान घर, गार्डन और बच्चों के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं. एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद एवलिन शर्मा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी काम कर रही हैं. वो सतत फैशन को बढ़ावा देने के लिए 'इन्फिनिटी 8' नाम का एक चैरिटी स्टोर चलाती हैं.
एवनिल अक्सर अपने सिडनी वाले आलीशान घर, गार्डन और बच्चों के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं. एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद एवलिन शर्मा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी काम कर रही हैं. वो सतत फैशन को बढ़ावा देने के लिए 'इन्फिनिटी 8' नाम का एक चैरिटी स्टोर चलाती हैं.
10/10
इसके अलावा एवनिव मदरहुड और पैरेंटिंग को लेकर पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं, जहां वो दुनिया भर की मदर्स के साथ अपने अनुभव शेयर करती हैं.
इसके अलावा एवनिव मदरहुड और पैरेंटिंग को लेकर पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं, जहां वो दुनिया भर की मदर्स के साथ अपने अनुभव शेयर करती हैं.
Published at : 11 Jul 2026 06:29 AM (IST)
Tags :
Evelyn Sharma

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Dhamaal 4 Box Office: अजय देवगन की 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर कर रही धमाका, पढ़ें फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
अजय देवगन की फिल्म का क्या है डे-वाइज कलेक्शन? यहां जानें हर दिन का लेटेस्ट अपडेट
मनोरंजन
नेटफ्लिक्स पर पसंद आई 'इक्का' तो देख डालिए सनी देओल की 33 साल पुरानी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म, कमाया था 356% प्रॉफिट
नेटफ्लिक्स पर पसंद आई 'इक्का' तो देख डालिए सनी देओल की 33 साल पुरानी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म, कमाया था 356% प्रॉफिट
मनोरंजन
एक्स देवर अखिल अक्किनेनी को सामंथा ने दी शुभकामनाएं, फिल्म 'लेनिन' को बताया ब्लॉकबस्टर
एक्स देवर अखिल अक्किनेनी को सामंथा ने दी शुभकामनाएं, फिल्म 'लेनिन' को बताया ब्लॉकबस्टर
मनोरंजन
Friday BO Collection: 'धमाल 4' ने की 'वेलकम टू द जंगल' की हालत खराब, 'गट्टा कुश्ती 2' ने मचाया धमाल, जानें फ्राइडे कलेक्शन
'धमाल 4' ने की 'वेलकम टू द जंगल' की हालत खराब, 'गट्टा कुश्ती 2' ने मचाया धमाल, जानें फ्राइडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget