हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: तारा सुतारिया संग वीर पहाड़िया का खुल्लम खुल्ला रोमांस, एक्ट्रेस बोलीं- 'तुम मेरी पूरी कायनात हो'

Photos: तारा सुतारिया संग वीर पहाड़िया का खुल्लम खुल्ला रोमांस, एक्ट्रेस बोलीं- 'तुम मेरी पूरी कायनात हो'

Tara Sutaria-Veer Paharia Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया और एक्टर वीर पहाड़िया को अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते देखा जाता है. वहीं अब वीर ने तारा संग हद से ज्यादा रोमांटिक फोटोज शेयर कर दी हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Oct 2025 07:21 PM (IST)
Tara Sutaria-Veer Paharia Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया और एक्टर वीर पहाड़िया को अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते देखा जाता है. वहीं अब वीर ने तारा संग हद से ज्यादा रोमांटिक फोटोज शेयर कर दी हैं.

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों को इवेंट्स में भी एक साथ देखा जाता है. हाल ही में हुई फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तारा-वीर साथ पहुंचे. अब वीर ने एक्ट्रेस संग अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को 'डायनामाइट' बता दिया है. वहीं तारा ने भी वीर को 'पटाखा' कहकर प्यार का इजहार किया है.

1/10
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया एक-दूजे का हाथ थामे पहुंचे थे. दोनों पैपराजी को जमकर पोज भी दिए थे.
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया एक-दूजे का हाथ थामे पहुंचे थे. दोनों पैपराजी को जमकर पोज भी दिए थे.
2/10
अब वीर ने तारा संग अपनी हद से ज्यादा रोमांटिक फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'प्यार और रोशनी, मेरी डायनामाइट की साथ.'
अब वीर ने तारा संग अपनी हद से ज्यादा रोमांटिक फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'प्यार और रोशनी, मेरी डायनामाइट की साथ.'
3/10
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तारा सुतारिया गोल्डन कलर की फिश कट स्कर्ट पहनकर पहुंची थीं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ऑफ शोल्डर टॉप और दुपट्टा पेयर किया था.
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तारा सुतारिया गोल्डन कलर की फिश कट स्कर्ट पहनकर पहुंची थीं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ऑफ शोल्डर टॉप और दुपट्टा पेयर किया था.
4/10
अपने लुक को एक्ट्रेस ने हैवी डायमंड नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ पूरा किया था. खुले बालों में वो बला की हसीन दिख रही थीं.
अपने लुक को एक्ट्रेस ने हैवी डायमंड नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ पूरा किया था. खुले बालों में वो बला की हसीन दिख रही थीं.
5/10
वहीं व्हाइट कलर की शेरवानी के साथ मैचिंग स्टॉल स्टाइल किए वीर पहाड़िया भी काफी डैशिंग दिख रहे थे.
वहीं व्हाइट कलर की शेरवानी के साथ मैचिंग स्टॉल स्टाइल किए वीर पहाड़िया भी काफी डैशिंग दिख रहे थे.
6/10
वीर ने तारा के साथ कई रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं जिनमें से एक में दोनों एक-दूसरे की आंखों में खोए नजर आ रहे हैं.
वीर ने तारा के साथ कई रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं जिनमें से एक में दोनों एक-दूसरे की आंखों में खोए नजर आ रहे हैं.
7/10
एक और तस्वीर में जहां वीर कैमरे की तरफ देख रहे हैं तो वहीं तारा आंखें बंद करके मूमेंट को फील करती दिख रही हैं.
एक और तस्वीर में जहां वीर कैमरे की तरफ देख रहे हैं तो वहीं तारा आंखें बंद करके मूमेंट को फील करती दिख रही हैं.
8/10
वीर ने तस्वीरें शेयर करते हुए जब तारा को 'मेरी डायनामाइट' कहा तो एक्ट्रेस ने भी कमेंट सेक्शन में उन पर प्यार बरसाया. तारा ने कई लव इमोजी के साथ लिखा- 'तुम मेरी पूरी कायनात हो.'
वीर ने तस्वीरें शेयर करते हुए जब तारा को 'मेरी डायनामाइट' कहा तो एक्ट्रेस ने भी कमेंट सेक्शन में उन पर प्यार बरसाया. तारा ने कई लव इमोजी के साथ लिखा- 'तुम मेरी पूरी कायनात हो.'
9/10
तारा सुतारिया ने भी वीर के साथ अपनी खूबसूरत और कोजी फोटोज पोस्ट की हैं. एक फोटो में तारा वीर को किस करती नजर आ रही हैं.
तारा सुतारिया ने भी वीर के साथ अपनी खूबसूरत और कोजी फोटोज पोस्ट की हैं. एक फोटो में तारा वीर को किस करती नजर आ रही हैं.
10/10
तस्वीरों के साथ तारा ने कैप्शन में लिखा- 'कल की रात मेरे पटाखा के साथ.'
तस्वीरों के साथ तारा ने कैप्शन में लिखा- 'कल की रात मेरे पटाखा के साथ.'
Published at : 13 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Tags :
Manish Malhotra Tara Sutaria Veer Pahariya Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
हेल्थ
Early Warning Signs Of Stroke: इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट
इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget