Photos: तारा सुतारिया संग वीर पहाड़िया का खुल्लम खुल्ला रोमांस, एक्ट्रेस बोलीं- 'तुम मेरी पूरी कायनात हो'
Tara Sutaria-Veer Paharia Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया और एक्टर वीर पहाड़िया को अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते देखा जाता है. वहीं अब वीर ने तारा संग हद से ज्यादा रोमांटिक फोटोज शेयर कर दी हैं.
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों को इवेंट्स में भी एक साथ देखा जाता है. हाल ही में हुई फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तारा-वीर साथ पहुंचे. अब वीर ने एक्ट्रेस संग अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को 'डायनामाइट' बता दिया है. वहीं तारा ने भी वीर को 'पटाखा' कहकर प्यार का इजहार किया है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 13 Oct 2025 07:05 PM (IST)
