सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. यह वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असल जिंदगी की सच्चाई है, जो मेहनत, संघर्ष और मजबूरी की कहानी बयां करता है.

इस वायरल वीडियो में एक पिता अपने परिवार की रोजी-रोटी के लिए सड़क किनारे खिलौने बेचता हुआ दिखाई देता है. वहीं उसके पास उसका छोटा सा मासूम बच्चा है, जो थकान के कारण अपने पिता के पैरों को पकड़कर वहीं सो जाता है. यह सीन देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है.

वीडियो में क्या है खास

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पिता अपने काम में व्यस्त है और ग्राहकों को खिलौने दिखा रहा है. वहीं उसका छोटा बच्चा, जिसे शायद नींद और थकान ने घेर लिया है, अपने पिता के पैरों के पास लेटकर सो जाता है. न कोई बिस्तर, न आराम, बस पिता का सहारा ही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है.

यह वीडियो हमें बताता है कि गरीब परिवारों की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है. जहां एक तरफ पिता मेहनत करके घर चलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बच्चा अपने बचपन की नींद सड़क पर पूरी कर रहा है.

भावुक कर देने बाला वीडियो 😭



वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के पास सोता हुआ दिख रहा है, जबकि उसके पिता खिलौने बेच रहे हैं। यह वीडियो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रोज़ी-रोटी के पीछे की खामोश मुश्किलों और परेशानियों को दिखाता है। pic.twitter.com/qWaRDW4ehf — Anuj Agnihotri Swatntra (@ASwatntra) January 8, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों के इमोशनल कमेंट्स

इस वीडियो को एक्स पर @ASwatntra अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो सामने आते ही लोगों के कई कमेंट्स आने लगें, किसी ने लिखा कि यह वीडियो असली संघर्ष की तस्वीर है, तो किसी ने कहा कि यही है एक पिता की मेहनत और बच्चे की मजबूरी. एक यूजर ने लिखा,मेहनत, मजदूरी और मजबूरी की ऐसी तस्वीर शायद ही कहीं देखने को मिले. खिलौने बेचते पिता के पैरों से लिपटकर सोता मासूम बच्चे ने दिल छू लिया. वीडियो देखकर आंखें भर आईं. कई लोगों ने इस पिता की मेहनत को सलाम किया और बच्चे के भविष्य के लिए दुआएं कीं. यह वायरल वीडियो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती, कुछ लोग अपनी मेहनत से परिवार पालते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत कम उम्र में ही संघर्ष की दुनिया देख लेते हैं.

