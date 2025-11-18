‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बीच पर दोस्तों संग दिए पोज

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, ‘दुनिया के मेरे सबसे पसंदीदा शहरों में से एक में कुछ सुकून भरे दिन. गोवा हर तरह से बेमिसाल है. चाहे वो मेहमाननवाज़ी हो, लोग हों, खाना हो या फिर संस्कृति में बसी दयालुता.’