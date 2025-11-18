हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बीच पर दोस्तों संग दिए पोज

‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बीच पर दोस्तों संग दिए पोज

Priyanka Chopra Goa Vacation: प्रियंका चोपड़ा ने अपने गोवा वेकेशन से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो कभी बीच मस्ती करती दिखी. तो कभी अपना फेवरेट फूड एंजॉय करती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Priyanka Chopra Goa Vacation: प्रियंका चोपड़ा ने अपने गोवा वेकेशन से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो कभी बीच मस्ती करती दिखी. तो कभी अपना फेवरेट फूड एंजॉय करती नजर आई.

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म ‘वाराणसी’ में दिखाई देंगी. हाल ही में फिल्म का टाइटल रिवील हुआ है. वहीं अब काम से ब्रेक लेकर एक्ट्रेस दोस्तों संग गोवा पहुंच गई हैं. इसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की.

1/8
प्रियंका चोपड़ा ने अपने गोवा वेकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हैं. जिसमें देसी गर्ल अलग-अलग लोकेशन परनजर आई.
प्रियंका चोपड़ा ने अपने गोवा वेकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हैं. जिसमें देसी गर्ल अलग-अलग लोकेशन परनजर आई.
2/8
एक्ट्रेस ने गोवा में दोस्तों के साथ जमकर मस्ती की. वो कभी बीच पर नजर आई, तो कभी रेस्टोरेंट में अपना फेवरेट फूड एंजॉय करती दिखी.
एक्ट्रेस ने गोवा में दोस्तों के साथ जमकर मस्ती की. वो कभी बीच पर नजर आई, तो कभी रेस्टोरेंट में अपना फेवरेट फूड एंजॉय करती दिखी.
3/8
गोवा वेकेशन में प्रियंका के ग्लैमरस लुक देखने को मिले. बीच पर एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर येलो ड्रेस कैरी की थी.
गोवा वेकेशन में प्रियंका के ग्लैमरस लुक देखने को मिले. बीच पर एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर येलो ड्रेस कैरी की थी.
4/8
प्रियंका ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप और आंखो पर चश्मा लगाकर पूरा किया. इसमें एक्ट्रेस की खूबसूरती देखते ही बन रही है.
प्रियंका ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप और आंखो पर चश्मा लगाकर पूरा किया. इसमें एक्ट्रेस की खूबसूरती देखते ही बन रही है.
5/8
एक्ट्रेस कुछ फोटोज में व्हाइट बैकलेस टॉप के साथ मैचिंग ट्राउजर पहने नजर आई. इसमें भी वो कूल वाइब्स दे रही हैं.
एक्ट्रेस कुछ फोटोज में व्हाइट बैकलेस टॉप के साथ मैचिंग ट्राउजर पहने नजर आई. इसमें भी वो कूल वाइब्स दे रही हैं.
6/8
एक तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा मछलियों को देखते हुए काफी खुश नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की ये पोस्ट तेजी से वायरल भी हो रही है.
एक तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा मछलियों को देखते हुए काफी खुश नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की ये पोस्ट तेजी से वायरल भी हो रही है.
7/8
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, ‘दुनिया के मेरे सबसे पसंदीदा शहरों में से एक में कुछ सुकून भरे दिन. गोवा हर तरह से बेमिसाल है. चाहे वो मेहमाननवाज़ी हो, लोग हों, खाना हो या फिर संस्कृति में बसी दयालुता.’
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, ‘दुनिया के मेरे सबसे पसंदीदा शहरों में से एक में कुछ सुकून भरे दिन. गोवा हर तरह से बेमिसाल है. चाहे वो मेहमाननवाज़ी हो, लोग हों, खाना हो या फिर संस्कृति में बसी दयालुता.’
8/8
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की फिल्म ‘वाराणसी’ एक एक्शन ड्रामा फिल्म है. जो साल 2027 में रिलीज की जाएगी.
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की फिल्म ‘वाराणसी’ एक एक्शन ड्रामा फिल्म है. जो साल 2027 में रिलीज की जाएगी.
Published at : 18 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra GOA VARANASI

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
विश्व
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dr Umar का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कर रहा है जिहादी मानसिकता का समर्थन | ABPLIVE
SRINAGAR BLAST UPDATE: NOWGAM धमाके में क्या-क्या हुआ... शुरू से अंत तक जानिए पुरी कहनी!
India फिर आया Trump के tariff तूफान की चपेट में? | ABPLIVE
Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE
महिलाओं को Cash Transfer: कल्याण या कंगाली? | Bihar, Maharashtra से Brazil तक Freebies का सच|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती
विश्व
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई की अमेरिका ने बढ़ाई मुश्किल, जानें क्यों देश से निकाला
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?
कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?
हेल्थ
Heart Attack: मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget