एक्सप्लोरर
‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बीच पर दोस्तों संग दिए पोज
Priyanka Chopra Goa Vacation: प्रियंका चोपड़ा ने अपने गोवा वेकेशन से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो कभी बीच मस्ती करती दिखी. तो कभी अपना फेवरेट फूड एंजॉय करती नजर आई.
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म ‘वाराणसी’ में दिखाई देंगी. हाल ही में फिल्म का टाइटल रिवील हुआ है. वहीं अब काम से ब्रेक लेकर एक्ट्रेस दोस्तों संग गोवा पहुंच गई हैं. इसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की.
Published at : 18 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Priyanka Chopra GOA VARANASI
