हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज

मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज

Sonakshi-Zaheer Photos: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रहे हैं. ये कपल इन दिनों मालदीव्स में है और खूब मस्ती कर रहे हैं. सोनाक्षी ने अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 08:33 AM (IST)
Sonakshi-Zaheer Photos: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रहे हैं. ये कपल इन दिनों मालदीव्स में है और खूब मस्ती कर रहे हैं. सोनाक्षी ने अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.

शादी के बाद से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल घूमते रहते हैं. ये कपल आए दिन अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. इन दिनों ये दोनों मालदीव्स में हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं.

1/7
सोनाक्षी और जहीर ने मालदीव्स में बीच पर ढेर सारे पोज दिए हैं. उनकी ये रोमांटिक फोटोज बहुत पसंद आ रही हैं.
सोनाक्षी और जहीर ने मालदीव्स में बीच पर ढेर सारे पोज दिए हैं. उनकी ये रोमांटिक फोटोज बहुत पसंद आ रही हैं.
2/7
ये कपल अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रहा है.
ये कपल अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रहा है.
Published at : 03 Jan 2026 08:33 AM (IST)
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal

