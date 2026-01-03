एक्सप्लोरर
मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज
Sonakshi-Zaheer Photos: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रहे हैं. ये कपल इन दिनों मालदीव्स में है और खूब मस्ती कर रहे हैं. सोनाक्षी ने अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.
शादी के बाद से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल घूमते रहते हैं. ये कपल आए दिन अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. इन दिनों ये दोनों मालदीव्स में हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 03 Jan 2026 08:33 AM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
बॉलीवुड
7 Photos
मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
ऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजैन और गर्लफ्रेंड सबा के साथ किया घर की नई बहू का स्वागत, शेयर की इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
11 Photos
विराट कोहली-अनुष्का शर्मा से सोनाक्षी-जहीर तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए साल का स्वागत
बॉलीवुड
7 Photos
गॉगल्स लगाए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं मानुषी छिल्लर, ब्राउन टॉप-ब्लैक पैंट में दिखीं स्टाइलिश
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
मालदीव्स में नए साल पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी-जहीर, बीच पर दिए जमकर पोज, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
ऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजैन और गर्लफ्रेंड सबा के साथ किया घर की नई बहू का स्वागत, शेयर की इनसाइड फोटोज
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion