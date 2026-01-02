हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNew Year 2026 Celebration: विराट-अनुष्का से सोनाक्षी-जहीर तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए साल का स्वागत, देखें तस्वीरें

New Year 2026 Celebration: विराट-अनुष्का से सोनाक्षी-जहीर तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए साल का स्वागत, देखें तस्वीरें

New Year 2026 Celebration: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और सेलेब्स ने नए साल की शुरुआत खूब मस्ती से की है. सेलेब्स ने नया साल कैसे सेलिब्रेट किया आइए आपको दिखाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Jan 2026 08:04 AM (IST)
New Year 2026 Celebration: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और सेलेब्स ने नए साल की शुरुआत खूब मस्ती से की है. सेलेब्स ने नया साल कैसे सेलिब्रेट किया आइए आपको दिखाते हैं.

करीना कपूर, सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अनन्या पांडे तक बॉलीवुड सेलेब्स ने नए साल की शुरुआत बहुत धूमधाम से की है. उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

1/11
केजीएफ के रॉकी भाई यश ने अपनी फैमिली के साथ नए साल की शुरुआत की. यश पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए.
केजीएफ के रॉकी भाई यश ने अपनी फैमिली के साथ नए साल की शुरुआत की. यश पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए.
2/11
वरुण धवन ने भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत की. उन्होंने पार्टी की एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें वरुण के साथ नताशा नजर आ रही हैं,
वरुण धवन ने भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत की. उन्होंने पार्टी की एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें वरुण के साथ नताशा नजर आ रही हैं,
Published at : 02 Jan 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Sonakshi Sinha VIRAT KOHLI KAREENA KAPOOR New Year 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
क्रिकेट
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ghaziabad में बेटे ने की अपने ही पिता की हत्या, हत्याकांड के लिए दी थी 5 लाख रुपय की सुपारी
Akhilesh Yadav के बाटी-चोखा प्रोग्राम में दिखा जातीय समीकरण का दम, 2027 चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव
मेरठ के जल्लाद सनम का नया खेल | Sansani | Crime News
Indore: दूषित पानी से 9 मौत..एक्शन पर सवाल..हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट | Kailash Vijayvargiya
Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
क्रिकेट
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
बॉलीवुड
नए साल पर लेडी लव माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें, लोग बोले- 'बेस्ट जोड़ी'
लेडी लव माहिका शर्मा संग हार्दिक पांड्या ने शेयर कर दी रोमांटिक तस्वीरें, लोग बोले- 'बेस्ट जोड़ी'
एग्रीकल्चर
सर्दियों में बेस्ट है इन सब्जियों की खेती, एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
सर्दियों में बेस्ट है इन सब्जियों की खेती, एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
हेल्थ
क्या आप भी तेज गर्म चीजें पी लेते हैं तुरंत, बदल लें यह आदत वरना ग्रासनली में हो जाएगा कैंसर
क्या आप भी तेज गर्म चीजें पी लेते हैं तुरंत, बदल लें यह आदत वरना ग्रासनली में हो जाएगा कैंसर
नौकरी
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
हरियाणा पुलिस में नौकरी का मौका​,​ 11 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू​;​ जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget