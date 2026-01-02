एक्सप्लोरर
New Year 2026 Celebration: विराट-अनुष्का से सोनाक्षी-जहीर तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए साल का स्वागत, देखें तस्वीरें
New Year 2026 Celebration: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और सेलेब्स ने नए साल की शुरुआत खूब मस्ती से की है. सेलेब्स ने नया साल कैसे सेलिब्रेट किया आइए आपको दिखाते हैं.
करीना कपूर, सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अनन्या पांडे तक बॉलीवुड सेलेब्स ने नए साल की शुरुआत बहुत धूमधाम से की है. उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.
Published at : 02 Jan 2026 08:04 AM (IST)
