ऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजैन और गर्लफ्रेंड सबा के साथ किया घर की नई बहू का स्वागत, शेयर की इनसाइड फोटोज

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजैन और गर्लफ्रेंड सबा के साथ किया घर की नई बहू का स्वागत, शेयर की इनसाइड फोटोज

Hritik Rohsan: ऋतिक रोशन के भाई ईशान रोशन ने हाल ही में शादी रचाई है. वहीं एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी एक्स वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Jan 2026 07:40 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के कजिन भाई ईशान रोशन ने हाल ही में शादी रचाई है. उनकी शादी की कई फोटोज और वीडियोज समाने आए, जहां एक्टर अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ नजर आए, वहीं उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान शादी का हिस्सा रही. अब हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर शादी को इनसाइड फोटोज शेयर की हैं, जहां वो अपने पूरे परिवार, गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ के साथ नजर आ रहे हैं.

एक्टर के कजिन भाई ईशान रोशन ने 23 दिसंबर को ऐश्वर्या सिंह से शादी रचाई. शादी के फंक्शन ने ऋतिक अपनी फैमिली के साथ शामिल हुए.
एक्टर के कजिन भाई ईशान रोशन ने 23 दिसंबर को ऐश्वर्या सिंह से शादी रचाई. शादी के फंक्शन ने ऋतिक अपनी फैमिली के साथ शामिल हुए.
ऋतिक ने शादी में अपने दोनों बेटे रेहान और ऋदान के साथ जमकर डांस भी किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
ऋतिक ने शादी में अपने दोनों बेटे रेहान और ऋदान के साथ जमकर डांस भी किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
Published at : 02 Jan 2026 07:40 PM (IST)
विश्व
'पाकिस्तान में सेना तैनात कर सकता है चीन, अगर ऐसा हुआ तो...', बलोच नेता ने एस जयशंकर को चिट्ठी लिख 'नाPAK' मंसूबों का कर दिया पर्दाफाश
'PAK में सेना तैनात कर सकता है चीन, अगर...', बलोच नेता ने एस जयशंकर को चिट्ठी लिख खोल दिए राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
कुलदीप सेंगर की बेटी की अमित शाह को चिट्ठी, कहा- पीड़िता और उसके परिवार को मिले सुरक्षा
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
क्रिकेट
उस्मान ख्वाजा के बाद ये 3 इंटरनेशनल सुपरस्टार क्रिकेट भी ले सकते हैं संन्यास; लिस्ट में एक भारतीय
उस्मान ख्वाजा के बाद ये 3 इंटरनेशनल सुपरस्टार क्रिकेट भी ले सकते हैं संन्यास; लिस्ट में एक भारतीय
YRKKH:🫨Armaan के लिए Abhira की care ने जीता दिल, वही Shyam mittal के केस ने बढ़ाया सस्पेंस #sbs
Bhay Interview: Gaurav Tiwari Mystery का सच | भारत का पहला Paranormal Thriller | Danish Sood
Electronics Manufacturing में बड़ी छलांग | Dixon, Samsung, Foxconn को मंजूरी | Paisa Live
Indian Exporters को Global Market का रास्ता | New Govt Scheme Explained | Paisa Live
Vodafone Idea को बड़ी राहत | Cabinet के फैसलों से बदलेगा Economic Game | Paisa Live

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
