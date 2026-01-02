एक्सप्लोरर
ऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजैन और गर्लफ्रेंड सबा के साथ किया घर की नई बहू का स्वागत, शेयर की इनसाइड फोटोज
Hritik Rohsan: ऋतिक रोशन के भाई ईशान रोशन ने हाल ही में शादी रचाई है. वहीं एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी एक्स वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के कजिन भाई ईशान रोशन ने हाल ही में शादी रचाई है. उनकी शादी की कई फोटोज और वीडियोज समाने आए, जहां एक्टर अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ नजर आए, वहीं उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान शादी का हिस्सा रही. अब हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर शादी को इनसाइड फोटोज शेयर की हैं, जहां वो अपने पूरे परिवार, गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ के साथ नजर आ रहे हैं.
Published at : 02 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Tags :Sussanne Khan Saba Azad HRITHIK ROSHAN
