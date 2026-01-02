एक्सप्लोरर
बॉबी देओल या सनी देओल, धर्मेंद्र का कौन-सा बेटा है ज्यादा पढ़ा लिखा?
Sunny -Bobby Education: धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल ने अपनी अलग पहचान बनाई हैं. आज हम दोनों की एजुकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है.
बॉलीवुड में देओल परिवार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. धर्मेंद्र से लेकर उनके बेटे सनी और बॉबी देओल सबने अपनी-अपनी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि दोनों भाई में से पढ़ाई-लिखाई में सबसे आगे रहा? चलिए जानते हैं, सनी और बॉबी देओल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में.
1/7
2/7
Published at : 02 Jan 2026 02:26 PM (IST)
Tags :Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol
बॉलीवुड
7 Photos
गॉगल्स लगाए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं मानुषी छिल्लर, ब्राउन टॉप-ब्लैक पैंट में दिखीं स्टाइलिश
बॉलीवुड
11 Photos
विराट-अनुष्का से सोनाक्षी-जहीर तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए साल का स्वागत, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान की बहनें हुईं सजधज कर तैयार, मां ने भी लगाई हाथों में मेहंदी, देखें इनसाइड फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion