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समर लुक हो तो ऐसा! ओवरसाइज शर्ट और जींस में ट्विंकल खन्ना का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें
Twinkle Khanna Look: ट्विंकल खन्ना का समर लुक चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पिंक-व्हाइट शर्ट, जींस और सनग्लासेस के साथ कैजुअल फैशन को क्लासी टच दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनके कूल लुक ने सबका ध्यान खींच लिया है, जो पूरा समर वाइब दे रहा है. उनका पूरा आउटफिट कैजुअल होते हुए भी बहुत क्लासी दिखाई दे रहा है. इसी बीच आइए उनके पूरे लुक पर एक नजर डालते है.
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Published at : 13 Apr 2026 07:03 AM (IST)
Tags :Twinkle Khanna Bollywood
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प्रेम कुमारJournalist
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