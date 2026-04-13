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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमर लुक हो तो ऐसा! ओवरसाइज शर्ट और जींस में ट्विंकल खन्ना का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें

समर लुक हो तो ऐसा! ओवरसाइज शर्ट और जींस में ट्विंकल खन्ना का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें

Twinkle Khanna Look: ट्विंकल खन्ना का समर लुक चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पिंक-व्हाइट शर्ट, जींस और सनग्लासेस के साथ कैजुअल फैशन को क्लासी टच दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 07:03 AM (IST)
Twinkle Khanna Look: ट्विंकल खन्ना का समर लुक चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पिंक-व्हाइट शर्ट, जींस और सनग्लासेस के साथ कैजुअल फैशन को क्लासी टच दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनके कूल लुक ने सबका ध्यान खींच लिया है, जो पूरा समर वाइब दे रहा है. उनका पूरा आउटफिट कैजुअल होते हुए भी बहुत क्लासी दिखाई दे रहा है. इसी बीच आइए उनके पूरे लुक पर एक नजर डालते है.

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ट्विंकल खन्ना ने पिंक और व्हाइट स्ट्राइप्स वाली ओवरसाइज शर्ट पहनी है, जो देखने में समर-फ्रेंडली लग रही है. वहीं इसका ड्रेपिंग स्टाइल इसे थोड़ा ट्रेंडी टच दे रहा था.
ट्विंकल खन्ना ने पिंक और व्हाइट स्ट्राइप्स वाली ओवरसाइज शर्ट पहनी है, जो देखने में समर-फ्रेंडली लग रही है. वहीं इसका ड्रेपिंग स्टाइल इसे थोड़ा ट्रेंडी टच दे रहा था.
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शर्ट को उन्होंने फ्रंट में टाई करके स्टाइल किया, जिससे पूरा लुक और भी स्मार्ट और मॉडर्न दिखाई दे रहा है. यह स्टाइल उनके आउटफिट को यूनिक बना रहा है.
शर्ट को उन्होंने फ्रंट में टाई करके स्टाइल किया, जिससे पूरा लुक और भी स्मार्ट और मॉडर्न दिखाई दे रहा है. यह स्टाइल उनके आउटफिट को यूनिक बना रहा है.
Published at : 13 Apr 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Twinkle Khanna Bollywood

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