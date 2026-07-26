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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपूर्व सीएम करुणानिधी की पोती ने मैनेजर से की मारपीट? सामने आए वीडियो को देख आग बबूला हुए यूजर्स

पूर्व सीएम करुणानिधी की पोती ने मैनेजर से की मारपीट? सामने आए वीडियो को देख आग बबूला हुए यूजर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना चेन्नई स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की है. बताया जा रहा है कि बैंक की लिफ्ट खराब थी, जिससे कयालविझी नाराज हो गईं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. वायरल हो रहे CCTV वीडियो में एक महिला बैंक मैनेजर के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करती और उन्हें थप्पड़ मारती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि यह महिला पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी की बेटी कयालविझी हैं, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की पोती भी है. घटना के बाद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

लिफ्ट खराब होने पर भड़क गईं, मैनेजर को जड़ दिया थप्पड़

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना चेन्नई स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की है. बताया जा रहा है कि बैंक की लिफ्ट खराब थी, जिससे कयालविझी नाराज हो गईं. इसी बात को लेकर उनकी बैंक मैनेजर से कहासुनी हो गई. आरोप है कि बहस के दौरान उन्होंने बैंक मैनेजर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया. पूरी घटना बैंक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला पहले मैनेजर से कुछ बहस करती है इसके बाद खड़े होकर अचानक मैनेजर को चांटा मार देती है.

FIR दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद बैंक मैनेजर की शिकायत पर कयालविझी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज सहित अन्य सबूतों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी. इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है. कई यूजर्स का कहना है कि किसी भी कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता, चाहे सामने वाला कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो. वहीं कुछ लोगों ने मांग की कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. दूसरी ओर, कुछ यूजर्स ने कहा कि मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, इसलिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच का इंतजार करना चाहिए. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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