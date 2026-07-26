100 करोड़ क्लब में 'जन नायकन' की एंट्री, डेढ़ बजे तक किया 9.05 करोड़ का कलेक्शन

'जन नायकन' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फैंस थलापति विजय को स्क्रीन पर काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म 23 जुलाई को रिलीज हुई थी और अब फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के पर.

चौथे दिन फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

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सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को डेढ़ बजे तक 9.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को 5,010 शोज मिले. फिल्म को 38.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी चौथा दिन (लाइव) 9.05 (डेढ़ बजे तक) 38.9 परसेंट टोटल 101.40 करोड़

फिल्म ने डेढ़ बजे तक हिंदी में 57 लाख का कलेक्शन किया.

वहीं तमिल भाषा में डेढ़ बजे 8.26 करोड़ की कमाई की.

तेलुगू में फिल्म ने डेढ़ बजे तक 22 लाख की कमाई की.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

इस फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले दिन फिल्म को 13 हजार शोज मिले थे. फिल्म को 41.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली थी. दूसरे दिन फिल्म ने 21.15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 28.50 करोड़ कमाए. बता दें कि फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 119.02 करोड़ कमाए. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 63.50 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 171.84 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म का निर्देशन एच विनोथ ने किया है. फिल्म में थलपति विजय के अलावा पूजा हेगड़े भी नजर आई हैं. फिल्म में थलपति विजय के एक्शन के फैंस कायल हो गे हैं. मालूम हो कि थलपति विजय ने अब एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली है. ये उनकी आखिरी फिल्म है. फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला था. इसीलिए फिल्म पोस्टपोन हो गई. अब फिल्म जुलाई में रिलीज हुई है.