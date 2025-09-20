हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडटॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट में आलिया या दीपिका नहीं साउथ की हिरोइनों ने मारी बाजी, जानें-कौन बनीं नंबर 1

टॉप 10 एक्ट्रेस की लिस्ट में आलिया या दीपिका नहीं साउथ की हिरोइनों ने मारी बाजी, जानें-कौन बनीं नंबर 1

South Actresses Top: ऑरमैक्स मीडिया ने अगस्त 2025 की सबसे फैन फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी की है. इसमें साउथ की हिरोइनों का जलवा दिख रहा है और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस इस बार पीछे रह गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 02:05 PM (IST)
South Actresses Top: ऑरमैक्स मीडिया ने अगस्त 2025 की सबसे फैन फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी की है. इसमें साउथ की हिरोइनों का जलवा दिख रहा है और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस इस बार पीछे रह गई हैं.

ऑरमैक्स मीडिया ने अगस्त 2025 की टॉप 10 फैन फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट जारी कर दी है. फैंस इस लिस्ट का हर महीने बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस बार की लिस्ट में साउथ की एक्ट्रेसेस का दबदबा देखने को मिला है, जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कुछ पीछे नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं किसने नंबर वन की पोज़िशन हासिल की और कौन नीचे के नंबर पर है.

1/10
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार भी साउथ की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हमेशा की तरह नंबर वन की पोज़िशन हासिल की है.
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार भी साउथ की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हमेशा की तरह नंबर वन की पोज़िशन हासिल की है.
2/10
इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट दूसरे नंबर पर रही हैं.
इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट दूसरे नंबर पर रही हैं.
3/10
इस बार काजल अग्रवाल ने दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोज़िशन हासिल कर ली है.
इस बार काजल अग्रवाल ने दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोज़िशन हासिल कर ली है.
4/10
इस लिस्ट में चौथे स्थान पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन शामिल हैं.
इस लिस्ट में चौथे स्थान पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन शामिल हैं.
5/10
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रही हैं.
6/10
ऑरमैक्स की इस लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा छठवें नंबर पर मौजूद हैं.
ऑरमैक्स की इस लिस्ट में एक्ट्रेस नयनतारा छठवें नंबर पर मौजूद हैं.
7/10
इस बार रश्मिका मंदाना ने साई पल्लवी को पीछे कर सातवां नंबर हासिल किया है.
इस बार रश्मिका मंदाना ने साई पल्लवी को पीछे कर सातवां नंबर हासिल किया है.
8/10
साई पल्लवी इस लिस्ट में आठवीं पोज़िशन पर हैं.
साई पल्लवी इस लिस्ट में आठवीं पोज़िशन पर हैं.
9/10
काफी समय बाद कियारा आडवाणी ऑरमैक्स की लिस्ट में वापस आई हैं और इस बार वह नौवें पोज़िशन पर हैं.
काफी समय बाद कियारा आडवाणी ऑरमैक्स की लिस्ट में वापस आई हैं और इस बार वह नौवें पोज़िशन पर हैं.
10/10
पुष्पा 2 के थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं. वहीं, तमन्ना भाटिया इस बार लिस्ट से बाहर हो गई हैं.
पुष्पा 2 के थप्पड़ मारूंगी गाने से सबका दिल जीतने वाली श्रीलीला इस लिस्ट में दसवें नंबर पर हैं. वहीं, तमन्ना भाटिया इस बार लिस्ट से बाहर हो गई हैं.
Published at : 20 Sep 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Kajal Aggarwal Alia Bhatt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
Results
RRB NTPC Result: रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
यूटिलिटी
इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप
इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget