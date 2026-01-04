अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?

वेनेजुएला की सियासत और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है. अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब न्यूयॉर्क में अमेरिका की सबसे विवादित और डरावनी जेल में रखे गए हैं. हिंसा, भीड़भाड़, अंधेरा और डर के लिए बदनाम इस जेल में मादुरो का ठहरना कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या यह सिर्फ कैद है या दुनिया की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी है? आइए जानें कि इसे अमेरिका की सबसे डरावनी और बदनाम जेल क्यों कहा जाता है.

मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका लाना

वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है. शनिवार को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर विमान से उतरे मादुरो के हाथ में हथकड़ी लगी थी. उनका पहला वीडियो सामने आया, जिसमें वे मुस्कराते हुए दो DEA अधिकारियों के साथ फैसिलिटी में जाते हुए दिखे. मादुरो ने अपने साथियों से ‘गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर’ कहते हुए हॉल में कदम रखा.

अमेरिकी अधिकारियों ने मादुरो को काराकस के मिलिट्री बेस से हिरासत में लिया था. न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उनका अगला ठिकाना मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) है.

मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर क्यों बदनाम

MDC मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर न्यूयॉर्क की एक फेडरल जेल है, जिसे 1990 के दशक में भीड़भाड़ कम करने के लिए बनाया गया था. यह जेल गंदगी, कर्मचारियों की कमी, कैदियों के साथ होने वाली हिंसा और लंबे वक्त तक बिजली कटौती के कारण बदनाम है. यहां कई हाई-प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं, जैसे सिंगर आर. केली, मार्टिन श्रेली, जेफरी एपस्टीन की सहयोगी सोशलाइन्ट घिसलेन मैक्सवेल और ड्रग कार्टेल लीडर इस्माइल 'एल मेयो' जाम्बाडा गार्सिया आदि.

हिंसा और खराब हालात

MDC में कैदियों के बीच हिंसा आम है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि जून 2024 में यहां एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके एक महीने बाद एक और कैदी की मारपीट में मौत हो गई थी. इससे पहले 2019 में एक हफ्ते तक बिजली कट जाने से कैदी भीषण ठंड और अंधेरे में फंसे रहे थे. इसके बाद न्याय विभाग ने जांच की और 1600 प्रभावित कैदियों को 1 करोड़ डॉलर का सेटलमेंट दिया.

कैदियों की ऐसी परिस्थितियों ने MDC को दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में से एक बना दिया है. मादुरो के लिए यह जेल एक मानसिक और शारीरिक चुनौती साबित हो सकती है.

मादुरो की कानूनी स्थिति

न्यूयॉर्क में मादुरो को फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनके खिलाफ ड्रग तस्करी और वित्तीय अपराध के आरोप लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, यह कदम अमेरिका की सख्त नीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने के प्रयास का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, मसला बढ़ा तो कौन-सा देश देगा किसका साथ?