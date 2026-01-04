हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?

अमेरिका की सबसे डरावनी जेल में रखे गए वेनेजुएला के मादुरो, जानें क्यों बदनाम है ये कैद?

US Venezuela Operation: वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अब अमेरिका की सबसे विवादित जेल में हैं, जहां हिंसा और डर आम है. आइए जानें कि यह कैद दुनिया में इतनी बदनाम और खतरनाक क्यों है.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Jan 2026 12:23 PM (IST)
वेनेजुएला की सियासत और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है. अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब न्यूयॉर्क में अमेरिका की सबसे विवादित और डरावनी जेल में रखे गए हैं. हिंसा, भीड़भाड़, अंधेरा और डर के लिए बदनाम इस जेल में मादुरो का ठहरना कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या यह सिर्फ कैद है या दुनिया की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी है? आइए जानें कि इसे अमेरिका की सबसे डरावनी और बदनाम जेल क्यों कहा जाता है. 

मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका लाना

वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है. शनिवार को न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर विमान से उतरे मादुरो के हाथ में हथकड़ी लगी थी. उनका पहला वीडियो सामने आया, जिसमें वे मुस्कराते हुए दो DEA अधिकारियों के साथ फैसिलिटी में जाते हुए दिखे. मादुरो ने अपने साथियों से ‘गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर’ कहते हुए हॉल में कदम रखा.

अमेरिकी अधिकारियों ने मादुरो को काराकस के मिलिट्री बेस से हिरासत में लिया था. न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उनका अगला ठिकाना मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) है.

मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर क्यों बदनाम

MDC मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर न्यूयॉर्क की एक फेडरल जेल है, जिसे 1990 के दशक में भीड़भाड़ कम करने के लिए बनाया गया था. यह जेल गंदगी, कर्मचारियों की कमी, कैदियों के साथ होने वाली हिंसा और लंबे वक्त तक बिजली कटौती के कारण बदनाम है. यहां कई हाई-प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं, जैसे सिंगर आर. केली, मार्टिन श्रेली, जेफरी एपस्टीन की सहयोगी सोशलाइन्ट घिसलेन मैक्सवेल और ड्रग कार्टेल लीडर इस्माइल 'एल मेयो' जाम्बाडा गार्सिया आदि.

हिंसा और खराब हालात

MDC में कैदियों के बीच हिंसा आम है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि जून 2024 में यहां एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके एक महीने बाद एक और कैदी की मारपीट में मौत हो गई थी. इससे पहले 2019 में एक हफ्ते तक बिजली कट जाने से कैदी भीषण ठंड और अंधेरे में फंसे रहे थे. इसके बाद न्याय विभाग ने जांच की और 1600 प्रभावित कैदियों को 1 करोड़ डॉलर का सेटलमेंट दिया. 

कैदियों की ऐसी परिस्थितियों ने MDC को दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में से एक बना दिया है. मादुरो के लिए यह जेल एक मानसिक और शारीरिक चुनौती साबित हो सकती है.

मादुरो की कानूनी स्थिति

न्यूयॉर्क में मादुरो को फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनके खिलाफ ड्रग तस्करी और वित्तीय अपराध के आरोप लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, यह कदम अमेरिका की सख्त नीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने के प्रयास का हिस्सा है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 04 Jan 2026 12:23 PM (IST)
