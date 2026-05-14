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Cannes 2026: स्ट्रैपलेस गाउन में तारा सुतारिया ने किया शानदार डेब्यू, लुक देख दिल हार बैठे फैंस
Cannes 2026: तारा सुतारिया ने 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में शानदार डेब्यू किया है. इस समारोह से एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आ गया है, जिसमें वो ब्लैक और व्हाइट ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों का पहुंचना लगातार जारी है. आलिया भट्ट और उर्वशी रौतेला के बाद अब एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने कान्स के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा. उन्होंने कान्स 2026 में शानदार डेब्यू किया है. वो रेड कार्पेट पर ब्लैक और व्हाइट कलर का स्ट्रैपलेस गाउन पहनकर उतरीं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 14 May 2026 12:53 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria Cannes 2026
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