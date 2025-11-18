एक्सप्लोरर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
Tara Sutaria Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया 19 नवंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. इसके जश्न की तैयारियां उन्होंने शुरू भी कर दी है.
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने फिल्मों से ज्यादा फैशन स्टाइल और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस कल यानि 19 नवंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में हम आपके लिए उनकी कुछ दिलकश तस्वीरें लाए हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 18 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria Veer Pahariya Bollywood
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
बॉलीवुड
7 Photos
नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड की 'धुरंधर' एक्ट्रेस कौन? कमाई में पतियों को छोड़ चुकी हैं पीछे
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
7 Photos
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
दिल्ली NCR
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कमलनाथ की बढ़ेंगी मुश्किलें? दिल्ली HC ने पुलिस से मांगा जवाब
क्रिकेट
टर्निंग पिच को लेकर सवाल उठाने वालों पर बरसे भुवनेश्वर कुमार, बोले- जब भारत जीत रहा था तब पिच...
बॉलीवुड
दिल्ली हाई कोर्ट में '120 बहादुर' को लेकर याचिका दाखिल, इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का आरोप
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
बॉलीवुड
7 Photos
नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड की 'धुरंधर' एक्ट्रेस कौन? कमाई में पतियों को छोड़ चुकी हैं पीछे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion