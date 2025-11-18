हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर

तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर

Tara Sutaria Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया 19 नवंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. इसके जश्न की तैयारियां उन्होंने शुरू भी कर दी है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Tara Sutaria Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया 19 नवंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. इसके जश्न की तैयारियां उन्होंने शुरू भी कर दी है.

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने फिल्मों से ज्यादा फैशन स्टाइल और खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस कल यानि 19 नवंबर को अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में हम आपके लिए उनकी कुछ दिलकश तस्वीरें लाए हैं.

1/10
तारा सुतारिया भले ही अभी तक कम फिल्मों में नजर आई हो, लेकिन वो अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों का दिल जीत चुकी हैं.
तारा सुतारिया भले ही अभी तक कम फिल्मों में नजर आई हो, लेकिन वो अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों का दिल जीत चुकी हैं.
2/10
तारा की सोशल मीडिया पर भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 8.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
तारा की सोशल मीडिया पर भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 8.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
3/10
यहां हर दिन एक्ट्रेस अपने फैंस के लिए अपनी दिलकश तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं. जिनपर लाखों लाइक्स और व्यूज आते हैं.
यहां हर दिन एक्ट्रेस अपने फैंस के लिए अपनी दिलकश तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं. जिनपर लाखों लाइक्स और व्यूज आते हैं.
4/10
तारा सुतारिया के बारे में बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि उन्होंने साल 2010 में डिज्नी के बिग बड़ा बूम शो में एक गायिका के तौर पर अपना करियर शुरू किया था.
तारा सुतारिया के बारे में बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि उन्होंने साल 2010 में डिज्नी के बिग बड़ा बूम शो में एक गायिका के तौर पर अपना करियर शुरू किया था.
5/10
फिर तारा ने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया. ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ थे.
फिर तारा ने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया. ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ थे.
6/10
इसके बाद एक्ट्रेस ‘मरजावां’ (2019), ‘तड़प’ (2021), ‘अपूर्वा’ और ‘एक विलेन रिटर्न्स’ (2022) जैसी फिल्मों में नजर आई.
इसके बाद एक्ट्रेस ‘मरजावां’ (2019), ‘तड़प’ (2021), ‘अपूर्वा’ और ‘एक विलेन रिटर्न्स’ (2022) जैसी फिल्मों में नजर आई.
7/10
तारा सुतारिया एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर और डांसर भी हैं. इसकी झलक भी वो सोशल मीडिया पर दिखा चुकी हैं.
तारा सुतारिया एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ बेहतरीन सिंगर और डांसर भी हैं. इसकी झलक भी वो सोशल मीडिया पर दिखा चुकी हैं.
8/10
तारा सुतारिया अपने परफेक्ट फिगर और कातिल आदाओं से फैंस को दीवाने बनाए रखती हैं. उनके बिकिनी लुक भी खूब चर्चा में रहते हैं.
तारा सुतारिया अपने परफेक्ट फिगर और कातिल आदाओं से फैंस को दीवाने बनाए रखती हैं. उनके बिकिनी लुक भी खूब चर्चा में रहते हैं.
9/10
बता दें कि तारा फिल्मों के सथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं.
बता दें कि तारा फिल्मों के सथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं.
10/10
दोनों अपने प्यार का इजहार खुल्लम खुल्ला कर चुके हैं. एक्ट्रेस ने वीर संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर की थी. जो खूब वायरल हुई थी.
दोनों अपने प्यार का इजहार खुल्लम खुल्ला कर चुके हैं. एक्ट्रेस ने वीर संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर की थी. जो खूब वायरल हुई थी.
Published at : 18 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Tara Sutaria Veer Pahariya Bollywood

Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
