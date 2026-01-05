हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट

UP Police Bharti Latest Update: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 32 हजार 679 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में आयु सीमा में छूट का ऐलान किया है. इस संदर्भ में शासनादेश में भी जारी कर दिया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया है.32 हजार 679 भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की घोषणा कर दी है. इस संबंध में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी.

CM योगी के निर्देशों पर दिए गए इस फैसले से 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. बताया गया कि यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी. इसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर शामिल है.

कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए सभी वर्गों को आयुसीमा में छूट दी गई है. इस संदर्भ में यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि - फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है.

यूपी पुलिस आयु सीमा बढ़ाने के आदेश में क्या कहा गया?

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आरक्षी ना०पु० (पुरूष/महिला), आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरूष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरूष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरूष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32679 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक अनुभाग-2, उप्रशासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992, सम्बन्धी अधिसूचना संख्याः 11/3/1991-का0-2-92, दिनांक 23.07.1992, के नियम-3 के आलोक में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के निर्णय लिया गया है.

बता दें इस मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव, बीजेपी नेता और विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत कई जन प्रतिनिधियों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर, आयु सीमा में छूट की मांग की थी.

Published at : 05 Jan 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP NEWS Up Police Bharti UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi से CM Yogi की मुलाकात खत्म, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात | Delhi | Breaking News | ABP NEWS
Delhi Assembly Session: प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में आप का हंगामा..कई विधायक सस्पेंड | AAP
Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
कमाल हो गया..., इंजरी से वापस आते ही कप्तान बना दिए गए श्रेयस अय्यर; इस दिग्गज से छिन गई कमान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget