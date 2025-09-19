हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतमन्ना भाटिया का घर देखकर हो जाएगी जलन, बार्बी डॉल हाउस से भी ज्यादा खूबसूरत है एक्ट्रेस का आशियाना

Tamannaah Bhatia House Inside: इस रिपोर्ट में हम आपको खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के घर की इनसाइड तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. जो अंदर बेहद लग्जरी और सुंदर है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 19 Sep 2025 10:11 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ना सिर्फ अपने ग्लैमर और दमदार एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों की चहेती हैं. बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी बेहद स्टाइलिश और लग्जरी वाली है. उनके घर की ही बात करें तो ये ना सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि किसी ड्रीम होम जैसा है. एक्ट्रेस अपने घर में ज्यादा वक्त लिविंग रूम या फिर बेडरूम में बिताना पसंद करती हैं तो ये दोनों ही बेहद ज्यादा खूबसूरती से तैयार किए गए हैं.

1/7
खास बात ये कि तमन्ना के घर को उनके पेरेंट्स ने सजाया और संवारा है. बेटी की हर च्वाइस, हर खास पसंद का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस घर को तैयार किया है. जो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि किसी के भी सपनों का ही घर है.
2/7
तमन्ना भाटिया के घर का लिविंग रूम ना सिर्फ लाइट कलर के कॉम्बिनेशन में शांति का अहसास देता है बल्कि क्रीम लाइट कलर बिग सोफा और ग्लास सेंटर टेबल इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं. बेहतर नेचुरल लाइट्स और मॉडर्न वाइब्स के साथ ये परफेक्ट चिल स्पॉट बन जाता है.
3/7
तमन्ना भाटिया के घर के डाइनिंग रूम की बात करें तो यहां भी मॉडर्न आर्ट का प्रभाव दिखता है. ओवल ब्लैक टेबल और व्हाइट स्टायलिश चेयर्स इसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं. पैनोरेमिक विंडो से आती लाइट, साथ बैठकर खाना खाने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं.
4/7
वहीं किचन काउंटर भी खास और नए अंदाज में दिखाई देता है. ब्लैक मार्बल कर्वी टेबल टॉप और हाई बैक चेयर्स के साथ घर की ये जगह एक खूबसूरत जगह बनती है. स्टोन टैक्सचर मार्बल टैप वॉल इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं.
5/7
वहीं ड्रेसिंग रूम भी इस घर की ना सिर्फ खास जगह है बल्कि बेहद स्टायलिश भी है. पिंक फ्लोरल कर्टेन्स और बड़े ग्लास पैनल्स के साथ इसे एग्जीक्यूटिव लुक्स दिए गए हैं. एक्ट्रेस के ब्यूटी रूटीन के हिसाब से ये जगह परफेक्ट दिखाई देती है.
6/7
वहीं तमन्ना भाटिया के घर में उनके बेडरूम की बात करें तो ये ना सिर्फ बेहद खूबसूरत, कोजी और शांति से भरा दिखाई देता है. लो प्लेटफॉर्म बेड, बड़े मैट्रेस, पिंक कर्टेन्स, बॉर्बी डॉल थीम पर सजी वॉल...इसे एक ड्रीम बेडरूम बनाता है.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया आखिरी बार वेब सीरीज ‘'डू यू वाना पार्टनर'’ में नजर आई. जो हाल ही में रिलीज हुई है.
Published at : 19 Sep 2025 10:11 PM (IST)
