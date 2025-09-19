एक्सप्लोरर
तमन्ना भाटिया का घर देखकर हो जाएगी जलन, बार्बी डॉल हाउस से भी ज्यादा खूबसूरत है एक्ट्रेस का आशियाना
Tamannaah Bhatia House Inside: इस रिपोर्ट में हम आपको खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के घर की इनसाइड तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. जो अंदर बेहद लग्जरी और सुंदर है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ना सिर्फ अपने ग्लैमर और दमदार एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों की चहेती हैं. बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी बेहद स्टाइलिश और लग्जरी वाली है. उनके घर की ही बात करें तो ये ना सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि किसी ड्रीम होम जैसा है. एक्ट्रेस अपने घर में ज्यादा वक्त लिविंग रूम या फिर बेडरूम में बिताना पसंद करती हैं तो ये दोनों ही बेहद ज्यादा खूबसूरती से तैयार किए गए हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Sep 2025 10:11 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia Bollywood
बॉलीवुड
7 Photos
हर लुक में कहर ढाने वाली प्रतिभा रांटा को लेकर उड़ी थी अफवाह, बात हॉरर यूनिवर्स की है
बॉलीवुड
10 Photos
भारत के सबसे पॉपुलर स्टार्स में साउथ एक्टर्स ने मारी बाजी, टॉप 5 में बॉलीवुड से सिर्फ एक नाम
बॉलीवुड
10 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं अंबानी परिवार की दोनों बहुएं, बहनों की तरह रहती हैं राधिका और श्लोका
बॉलीवुड
10 Photos
जितेंद्र की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देती थीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
बिहार
दरभंगा में ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के रथ को रोका, क्या है मामला? जानें
क्रिकेट
पाकिस्तान को खूब पीटा... Tazmin Brits ने लगाई शतकों की हैट्रिक, बनाया ODI का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर!
साउथ सिनेमा
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion