तब्बू की 10 तस्वीरें, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं अजय देवगन की एक्स-गर्लफ्रेंड

तब्बू की 10 तस्वीरें, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं अजय देवगन की एक्स-गर्लफ्रेंड

Tabu Glamorous Pictures: बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू आज 53 साल की उम्र में सिंगल हैं, लेकिन एक जमाने में उनका नाम अजय देवगन के साथ जुड़ता रहा है. एक्ट्रेस अपनी जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरत दिखती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 09:22 PM (IST)
Tabu Glamorous Pictures: बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू आज 53 साल की उम्र में सिंगल हैं, लेकिन एक जमाने में उनका नाम अजय देवगन के साथ जुड़ता रहा है. एक्ट्रेस अपनी जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरत दिखती थीं.

तब्बू अपनी जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस दिखती थीं. उनकी सादगी और नेचुरल ब्यूटी ने उन्हें उस दौर की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में शामिल किया था. अजय देवगन संग उनकी दोस्ती और पुराने रिश्ते की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रही हैं.

1/10
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस तब्बू का कोई मुकाबला नहीं है. उनकी एक्टिंग का जलवा अलग ही है, और फिल्मों में सादगी से बोलने का उनका अंदाज भी लोगों को बहुत पसंद आता है.
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस तब्बू का कोई मुकाबला नहीं है. उनकी एक्टिंग का जलवा अलग ही है, और फिल्मों में सादगी से बोलने का उनका अंदाज भी लोगों को बहुत पसंद आता है.
2/10
तीन दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव रहने के बावजूद तब्बू आज भी उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं. 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली तब्बू अब 50 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है.
तीन दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव रहने के बावजूद तब्बू आज भी उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं. 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली तब्बू अब 50 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है.
3/10
तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म 'बाजार' से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी, लेकिन इस फिल्म से उन्हें खास पहचान नहीं मिली.
तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में फिल्म 'बाजार' से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी, लेकिन इस फिल्म से उन्हें खास पहचान नहीं मिली.
4/10
साल 1994 में तब्बू ने तेलुगू फिल्म 'कुली नंबर 1' में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था. उसी साल उन्होंने बॉलीवुड में 'पहला-पहला प्यार' फिल्म से डेब्यू किया, जिसमें उनके हीरो ऋषि कपूर थे.
साल 1994 में तब्बू ने तेलुगू फिल्म 'कुली नंबर 1' में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था. उसी साल उन्होंने बॉलीवुड में 'पहला-पहला प्यार' फिल्म से डेब्यू किया, जिसमें उनके हीरो ऋषि कपूर थे.
5/10
तब्बू की हिट फिल्मों में जीत', 'साजन चले ससुराल', 'बॉर्डर, 'चाची 420', 'हेरा फेरी', और 'चांदनी बार' जैसी फिल्मों का नाम शामिल है.
तब्बू की हिट फिल्मों में जीत', 'साजन चले ससुराल', 'बॉर्डर, 'चाची 420', 'हेरा फेरी', और 'चांदनी बार' जैसी फिल्मों का नाम शामिल है.
6/10
उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी जीता.
उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी जीता.
7/10
साल 2011 में तब्बू को भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है.
साल 2011 में तब्बू को भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है.
8/10
उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही और उनका नाम बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स से भी जुड़ा रहा.
उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही और उनका नाम बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स से भी जुड़ा रहा.
9/10
रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अजय देवगन और तब्बू एक-दूसरे के बहुत करीब थे. दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक अफवाहें रहीं, लेकिन कभी भी किसी ने खुलकर इस पर बात नहीं की.
रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अजय देवगन और तब्बू एक-दूसरे के बहुत करीब थे. दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक अफवाहें रहीं, लेकिन कभी भी किसी ने खुलकर इस पर बात नहीं की.
10/10
आज भी उनकी खूबसूरती और एक्टिंग लोगों को मोहित कर देती है. वो न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, बल्कि अपनी सादगी और कॉन्फिडेंस से यह साबित करती हैं कि असली खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी में होती है.
आज भी उनकी खूबसूरती और एक्टिंग लोगों को मोहित कर देती है. वो न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, बल्कि अपनी सादगी और कॉन्फिडेंस से यह साबित करती हैं कि असली खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी में होती है.
Published at : 22 Oct 2025 09:17 PM (IST)
Tags :
Tabu Ajay Devgn Padma Shri

Photo Gallery

Embed widget