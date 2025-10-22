तब्बू की 10 तस्वीरें, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं अजय देवगन की एक्स-गर्लफ्रेंड

तीन दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव रहने के बावजूद तब्बू आज भी उतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं. 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली तब्बू अब 50 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है.