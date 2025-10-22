एक्सप्लोरर
तब्बू की 10 तस्वीरें, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं अजय देवगन की एक्स-गर्लफ्रेंड
Tabu Glamorous Pictures: बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू आज 53 साल की उम्र में सिंगल हैं, लेकिन एक जमाने में उनका नाम अजय देवगन के साथ जुड़ता रहा है. एक्ट्रेस अपनी जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरत दिखती थीं.
तब्बू अपनी जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस दिखती थीं. उनकी सादगी और नेचुरल ब्यूटी ने उन्हें उस दौर की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में शामिल किया था. अजय देवगन संग उनकी दोस्ती और पुराने रिश्ते की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रही हैं.
Published at : 22 Oct 2025 09:17 PM (IST)
Tags :Tabu Ajay Devgn Padma Shri
तब्बू की 10 तस्वीरें, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं अजय देवगन की एक्स-गर्लफ्रेंड
