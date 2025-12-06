न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रा पर समाप्त हुआ, जबकि एक समय वेस्टइंडीज हार के करीब खड़ी थी. जस्टिन ग्रीव्स ने ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ा और अपनी टीम को हार से बचाया. इससे पहले शाई होप ने भी 140 रनों की कमाल की पारी खेली.

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी, दूसरी पारी में कीवी टीम ने 466 रनों पर पारी घोषित की थी. वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 531 रनों का लक्ष्य मिला था, जबकि कैरिबियन टीम पहली पारी में 167 रनों पर ढेर हो गई थी. दूसरी पारी में भी शुरुआत बेहद खराब रही, टीम ने चौथा विकेट 72 रनों पर गंवा दिया था.

जॉन कैंपबेल (15), तेजनारायण चंद्रपॉल (6), एलिक एथनाज और कप्तान रोस्टन चेज (4) सस्ते में आउट हुए थे, तब शाई होप और जस्टिन ग्रीव्स ने पारी को संभाला, दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 196 रनों की साझेदारी की. होप 140 रन बनाकर आउट हुए. 234 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 15 चौके जड़े.

जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास

जस्टिन ग्रीव्स ने 388 गेंदों का सामना किया, उन्होंने दोहरा शतक जड़ा. वह 202 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्होंने इस पारी में 19 चौके लगाए. पांचवें दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 6 विकेट पर 457 रहा और इसी के साथ मैच ड्रा रहा. हालांकि जब 72 पर 4 विकेट गिरे थे, तब सब मान चूके थे कि अब वेस्टइंडीज को हार से कोई नहीं बचा सकता.

जस्टिन ग्रीव्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले कायल मेयर्स (210*, वेस्टइंडीज), गॉर्डन गरिनिज (214*, वेस्टइंडीज), जॉर्ज हेडली (223, वेस्टइंडीज), नाथन एस्ले (222, न्यूजीलैंड), सुनील गावस्कर (221, भारत), विलियम एडरिच (219, इंग्लैंड) ऐसा कर चूके हैं.

चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

457 रन चौथी पारी में टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है, ये वेस्टइंडीज का आखिरी पारी में सबसे बड़ा टोटल है. पहले नंबर पर इंग्लैंड है, जिसने 1939 में दक्षिण अफ्रीका के खिलर चौथी पारी में 654 रन बनाए थे. अब दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज टीम आ गई है, जिन्होंने चौथी पारी में 457 रन बनाए.