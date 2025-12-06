एक्सप्लोरर
एक ही दिन में दिखें दीपिका पादुकोण के दो जबरदस्त लुक, ट्रेडिशनल में खूबसूरत तो वेस्टर्न में लगीं स्टाइलिश
Deepika Padukone Photos: दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपनी फोटोज शेयर की. जहां एक तरफ वो ट्रेडिशनल में खूबसूरत नजर आई वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न में एक्ट्रेस स्टाइलिश दिखीं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के टैलेंटेड और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती है. वो अक्सर सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती है, वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस में एक बार फिर फोटोज शेयर फैंस का ध्यान खींचा है. एक्ट्रेस के एक ही दिन में दो जबरदस्त लुक देखने को मिले एक तरह वो ट्रेडिशनल खूबसूरत दिखी, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न में स्टाइलिश.
Published at : 06 Dec 2025 12:41 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
