सोशल मीडिया पर ऑर्केस्ट्रा शोज के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. इनमें कभी डांसर का डांस चर्चा में आ जाता है तो कभी उनकी अदाएं. अब एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक डांसर ने रंग-बिरंगी चमकीली साड़ी पहनकर ऐसा डांस किया कि देखने वालों की आंखें ठहर ही गईं. डांसर का जलवा इतना जबरदस्त है कि लोग कहने लगे कि ये तो स्टेज पर अप्सरा उतर आई है.

बला की खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा ने स्टेज पर खूब लगाए ठुमके

वायरल वीडियो में ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर गाना बज रहा होता है और एक डांसर रंगीन चमकीली साड़ी पहनकर एंट्री लेती है. जैसे ही म्यूजिक तेज होता है, डांसर अपनी कातिलाना अदाओं से डांस शुरू कर देती है. कभी कमर लहराती है, कभी आंखों से इशारे करती है और कभी बालों को झटककर भीड़ को दीवाना बना देती है. उसकी साड़ी का चमकदार रंग लाइट्स में और ज्यादा चमक रहा है. हर मूवमेंट पर साड़ी का ग्लॉसी इफेक्ट उसके डांस को और ग्लैमरस बना देता है. कुल मिलाकर नजारा ऐसा है कि दर्शकों की नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं.

लाजवाब हुस्न और वैसे ही एक्सप्रेशन, दर्शकों ने खूब बजाई तालियां

वीडियो का ट्विस्ट ये है कि डांसर का कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन दोनों ही लाजवाब हैं. स्टेज पर वो बिल्कुल प्रोफेशनल परफॉर्मर लग रही है. उसका हर मूव गाने की बीट्स के साथ इतना परफेक्ट बैठता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. उसके कदमों के साथ मानों म्यूजिक रन कर रहा है. हर एक ठुमके पर दर्शक ऐसे तालियां बजा रहे हैं जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा देख ली हो. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हर कोई अपने दांतों तले उंगलियां चबा रहा है.

दिल हार बैठे यूजर्स

वीडियो को @rky1419 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है, पूरा तन बदन झूम उठा. एक और यूजर ने लिखा...एक प्रोग्राम हमारे गांव में भी कर दो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जब भी दुखी होता हूं इस देख लेता हूं.

