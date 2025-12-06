अर्जुन कपूर ने 15 महीनों में 50 किलो घटाया वजन, इस एक्सरसाइज से मिली मदद

2024 में अर्जुन कपूर ने अपने हेल्थ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्हें Hashimoto’s thyroiditis है. यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है. एक पुराने इंटरव्यू में The Hollywood Reporter India से उन्होंने कहा था,'मैंने हमेशा इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मुझे हैशिमोटो डिज़ीज़ है, जिसमें थायरॉयड ग्लैंड प्रभावित होता है. ऐसी स्थिति में शरीर जल्दी वजन पकड़ लेता है क्योंकि वह हमेशा स्ट्रेस में रहता है, जैसे फाइट-ऑर-फ्लाइट मोड में.'