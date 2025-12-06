'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग

राज और डीके की हिट सीरीज 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रहा है. इस सीजन भी ऑडियंस ने इसकी सराहना की तो वहीं कई लोगों ने अपना मिक्सड रिस्पॉन्स दिया. अब हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में मेकर्स ने मनोज बाजपेयी की इस हिट सीरीज के चौथे सीजन को लेकर जानकारी दी है.

बीच में ही खत्म हो जाएगा चौथा सीजन?

हाल ही में 'द फैमिली मैन' के मेकर्स राज और डीके सचिन मेहरोत्रा के पॉडकास्ट में आए. इस दौरान उन्होंने अपनी सीरीज को लेकर कई सारी बातें की और चौथे किस्त को लेकर भी जानकारी दी. शो के होस्ट ने राज और डीके से सवाल किया कि लेटेस्ट सीजन एक क्लीफहंगर पर खत्म हुआ. इसके साथ ही उन्होंने मेकर्स से 'द फैमिली मैन 4' को लेकर भी अपडेट शेयर करने की बात कही.

इंटरव्यू के दौरान मेकर्स ने कहा कि, 'चौथे सीजन की कहानी बड़ी है. इसकी कहानी को बीच में ही रोकने का फैसला किया गया है'. चौथे सीजन के प्लॉट की और इशारा करते हुए मेकर्स ने ये भी बताया कि, इस बार कहानी कैरक्टर्स के इर्द-गिर्द घूमेगी. कहानी में सभी किरदारों के पर्सनल जर्नी को दिखाया जाएगा.

'हर एक सीक्वल दूसरे से अलग हो...'

इंटरव्यू के दौरान शो के होस्ट ने राज और डीके से 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन को लेकर भी बात की. जब होस्ट ने मेकर्स से कहा कि तीसरा सीजन काफी वास्ट था तब इसपर मेकर्स ने जवाब दिया कि वो इतनी गहराई में जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो चाहते थे इस बार की कहानी पर्सनल हो और परिवार के बारे में हो. इसलिए उन्होंने ये सारे एलिमेंट्स इस सीजन में एड किए. राज और डीके का मानना है कि अगर कुछ सालों बाद वो पीछे मुड़कर इस सीरीज को देखें तो वो चाहते हैं कि हर एक सीक्वल दूसरे से अलग लगे.

'द फैमिली मैन 3' के बारे में

मनोज बाजपेयी की ये हिट सीरीज पहली बार 2019 में रिलीज हुई थी. इसके बाद मेकर्स ने इसका तीसरा सीजन इसी साल रिलीज किया. कहानी मनोज बाजपेयी यानी श्रीकांत तिवारी के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक सीक्रेट एजेंट हैं. लेकिन 'द फैमिली मैन 3' की कहानी अलग थी. इसमें निम्रत कौर और जयदीप अहलावत जैसे कलाकारों की एंट्री देखी गई. सीरीज में दोनों ने ही विलेन की भूमिका निभाई और ऑडियंस से खूब तारीफे बटोरीं.