हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम कपूर ने ब्लैक साड़ी पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज हुईं वायरल

सोनम कपूर ने ब्लैक साड़ी पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज हुईं वायरल

Sonam Kapoor Photos: सोनम कपूर इन दिनों अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में है. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा. आईए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 12:44 PM (IST)
Sonam Kapoor Photos: सोनम कपूर इन दिनों अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में है. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा. आईए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जहां वो साड़ी पहने बेबी बंप फ्लांट करती नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे है.

1/7
सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली है. आए दिन वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर फोटोज शेयर करके फैंस का ध्यान खींचा.
सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली है. आए दिन वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर फोटोज शेयर करके फैंस का ध्यान खींचा.
2/7
इन शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ब्लैक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है. जिसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है.
इन शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ब्लैक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है. जिसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है.
3/7
अपने लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए एक्ट्रेस ने गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की हैं.
अपने लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए एक्ट्रेस ने गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की हैं.
4/7
मेकअप की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने मेकअप को काफी सटल रखा है और बन बनकर लुक को और भी ग्लैमरस बनाया.
मेकअप की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने मेकअप को काफी सटल रखा है और बन बनकर लुक को और भी ग्लैमरस बनाया.
5/7
एक्ट्रेस साड़ी पहन बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई और उन्होंने जमकर पोज भी दिए.
एक्ट्रेस साड़ी पहन बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई और उन्होंने जमकर पोज भी दिए.
6/7
एक्ट्रेस की ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
एक्ट्रेस की ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
7/7
यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके एक्ट्रेस को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं.
यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके एक्ट्रेस को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं.
Published at : 06 Dec 2025 12:43 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PPF में ये गलती मत करें! वरना बंद हो जाएगा Tax-Free Interest| Paisa Live
LIC के नए Protection Plus & Bima Kavach! क्या ये Plans आपके लिए सही हैं?| Paisa Live
Education Inflation 15% तक! बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ कैसे बनाएं? पूरी planning समझें|
Indigo Flight News: जनता की समस्या को मिला समाधान एयर इंडिय, स्पासजेट शुरु करेंगे अतिरिक्त उड़ान !
Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget