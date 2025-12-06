एक्सप्लोरर
सोनम कपूर ने ब्लैक साड़ी पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज हुईं वायरल
Sonam Kapoor Photos: सोनम कपूर इन दिनों अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में है. उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा. आईए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जहां वो साड़ी पहने बेबी बंप फ्लांट करती नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 12:43 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor
बॉलीवुड
7 Photos
एक ही दिन में दिखें दीपिका पादुकोण के दो जबरदस्त लुक, ट्रेडिशनल में खूबसूरत तो वेस्टर्न में लगीं स्टाइलिश
बॉलीवुड
11 Photos
'पद्मावत' से लेकर 'सिंबा' तक, 'धुरंधर' ने तोड़े रणवीर सिंह की तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
8 Photos
ब्लैक साड़ी पहन सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा क्लासी लुक
