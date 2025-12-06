इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड

महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले गौरव पाटिल अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए केरल गए थे. वह आईटी प्रोफेशनल हैं और बहरीन में नौकरी करते हैं. आज (06 दिसंबर) यानी शनिवार को उनकी छुट्टी का आखिरी दिन है. रविवार (07 दिसंबर) से उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना था लेकिन इंडिगो की मिस मैनेजमेंट के चलते अब उनका बैग बेंगलुरु में ही रह गया. उस बैग में उनका पासपोर्ट से लेकर सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं.

गौरव पाटिल नाम के यात्री का अब कहना है कि बिना पासपोर्ट के वे अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में सफर कैसे करें? आज भी नहीं गए तो उनकी सैलरी से पैसे काटने शुरू हो जाएंगे. उन्होंने इंडिगो से डिमांड की है कि अगर उन्हें आज नहीं भेजा जाएगा तो उन्हें उनकी रोज की सैलरी उन्हें देनी होगी.