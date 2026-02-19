हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साड़ी में तापसी पन्नू का दिखा यूनिक अंदाज, स्टाइल और एलिगेंस का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन

20 फरवरी को रिलीज हो रही फिल्म 'अस्सी' को लेकर तापसी पन्नू चर्चा में है. फिल्म की कहानी और उनका अभिनय बेहद संवेदनशील होने वाला है. तो आइए तापसी के कुछ खास और यूनिक साड़ी लुक पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Feb 2026 09:49 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी नई फिल्म 'अस्सी' को लेकर खूब सुर्खियों में है. यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. अभिनव सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तापसी एक टीचर की भूमिका में नजर आएंगी, जिसके साथ दुष्कर्म होता है. इसके बाद फिल्म में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और न्याय को लेकर किया गया संघर्ष दिखाया जाएगा. इसी बीच आइए तापसी पन्नू की उन तस्वीरों को देखते हैं, जिनमें वह साड़ी पहने एलिगेंट लुक में नजर आती हैं.

इस साड़ी में तापसी पन्नू बहुत क्लासी और एलिगेंट दिख रही हैं. उन्होंने ब्राउन टोन की साड़ी को मॉर्डन स्टाइल में कैरी किया है, जिसके साथ फिटेड ब्लाउज लुक को ग्लैमरस टच दे रहा है.
तापसी ने इसमें लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिसे ब्लैक ब्लाउज और बेल्ट के साथ स्टाइल किया है. सीढ़ियों के पास उनका यह पोज बहुत ही ग्रेसफुल है.
Published at : 19 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Taapsee Pannu

बॉलीवुड फोटो गैलरी

