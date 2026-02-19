एक्सप्लोरर
साड़ी में तापसी पन्नू का दिखा यूनिक अंदाज, स्टाइल और एलिगेंस का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
20 फरवरी को रिलीज हो रही फिल्म 'अस्सी' को लेकर तापसी पन्नू चर्चा में है. फिल्म की कहानी और उनका अभिनय बेहद संवेदनशील होने वाला है. तो आइए तापसी के कुछ खास और यूनिक साड़ी लुक पर एक नजर डालते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी नई फिल्म 'अस्सी' को लेकर खूब सुर्खियों में है. यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. अभिनव सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तापसी एक टीचर की भूमिका में नजर आएंगी, जिसके साथ दुष्कर्म होता है. इसके बाद फिल्म में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और न्याय को लेकर किया गया संघर्ष दिखाया जाएगा. इसी बीच आइए तापसी पन्नू की उन तस्वीरों को देखते हैं, जिनमें वह साड़ी पहने एलिगेंट लुक में नजर आती हैं.
1/10
2/10
Published at : 19 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Tags :Taapsee Pannu
बॉलीवुड
10 Photos
साड़ी में तापसी पन्नू का दिखा यूनिक अंदाज, स्टाइल और एलिगेंस का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
बॉलीवुड
10 Photos
ग्लैमरस भी हैं और संस्कारी भी, मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
डेनिम जींस के साथ शर्ट के बटन खोल स्टाइल में दिखीं तृप्ति डिमरी, 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फिदा हो जाएंगे
बॉलीवुड
8 Photos
इवेंट में ऑफ शोल्डर रेड गाउन में करीना कपूर ने लूटी महफिल, एक्ट्रेस की तस्वीरों लूट लेंगी दिल
बॉलीवुड
9 Photos
मामू सलमान खान के कान खींचती दिखीं नन्हीं आयरा, देखें सलीम खान की परिवार के साथ रेयर फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
क्लासरूम से मंडप तक! 9वीं में हुआ प्यार, चिट्ठी ने करा दी गोविंदा और सुनीता की शादी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दिग्गज फिल्ममेकर एम एम बेग का निधन, घर में मिला शव, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने की थी शिकायत
मनोरंजन
यूके में घर खरीदने वाले हैं गुरमीत चौधरी? फोटोज शेयर कर बोले- सपनों को पूरा करने में बिजी हूं
मनोरंजन
कपिल के सामने सलीम खान ने बेटों की पोल खोली! सलमान खान को लेकर कह दी थी ये बात
मनोरंजन
419 रुपये से शुरू हुआ था अनु कपूर का सफर, इस नाटक ने बदल दी जिंदगी
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
साड़ी में तापसी पन्नू का दिखा यूनिक अंदाज, स्टाइल और एलिगेंस का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
बॉलीवुड
10 Photos
ग्लैमरस भी हैं और संस्कारी भी, मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की 10 तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion