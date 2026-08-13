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'जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में मरे रहते हैं...,' नसीरुद्दीन शाह के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार
Kangana Ranaut News: कंगना रनौत ने इससे पहले नसीरुद्दीन शाह को 'लोमड़ी' कहा था, जिसका अब उन्होंने बचाव किया है. साथ ही पाकिस्तान प्रेम को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं.
बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर फिर से करारा हमला किया है. इससे पहले उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को 'लोमड़ी' कहा था, जिसका अब उन्होंने बचाव किया है.
अब कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर 'पाकिस्तान प्रेम' का आरोप लगाते हुए कहा है 'ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो, ये पाकिस्तान के प्यार में मरे रहते हैं.'
एक्ट्रेस ने अपने 'लोमड़ी' वाले बयान का बचाव भी किया है. उन्होंने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो में धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया था.
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