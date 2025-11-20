हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSonam Kapoor House Photos: करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं सोनम कपूर, यहां देखें हर कोने की तस्वीरें

Sonam Kapoor House Photos: करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं सोनम कपूर, यहां देखें हर कोने की तस्वीरें

Sonam Kapoor Mumbai Home Inside Photos: आज हम आपको बॉलीवुड की मॉम टू बी सोनम कपूर के मुंबई वाले घर का टूर करवाने जा रहे हैं. जो अंदर से किसी महल से कम नहीं है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 20 Nov 2025 07:16 PM (IST)
Sonam Kapoor Mumbai Home Inside Photos: आज हम आपको बॉलीवुड की मॉम टू बी सोनम कपूर के मुंबई वाले घर का टूर करवाने जा रहे हैं. जो अंदर से किसी महल से कम नहीं है.

बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर बहुत जल्द दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी बेबी बंप के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए ये गुड न्यूज फैंस को दी. इसी बीच हम आपको एक्ट्रेस के मुंबई वाले लग्जरियस अपार्टमेंट की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. डालिए इसपर एक नजर....

1/7
सोनम कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की है. यूं तो उनका ससुराल दिल्ली में हैं. लेकिन ज्यादातर एक्ट्रेस मुंबई मे ही रहती हैं.
सोनम कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की है. यूं तो उनका ससुराल दिल्ली में हैं. लेकिन ज्यादातर एक्ट्रेस मुंबई मे ही रहती हैं.
2/7
सोनम का मुंबई में आलीशान अपार्टमेंट हैं. जिसके हर कोने को उन्होंने एंटीक चीजों से सजाया हुआ है.
सोनम का मुंबई में आलीशान अपार्टमेंट हैं. जिसके हर कोने को उन्होंने एंटीक चीजों से सजाया हुआ है.
3/7
इस घर की तस्वीरें एक्ट्रेस अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. जिनपर फैंस भी खूब प्यार बरसाते हैं.
इस घर की तस्वीरें एक्ट्रेस अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं. जिनपर फैंस भी खूब प्यार बरसाते हैं.
4/7
एक्ट्रेस के घर में आपको महंगे फर्नीचर के साथ-साथ खूबसूरत और रॉयल पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी. घर की दीवारों को सुंदर ब्लू और व्हाइट रंगों से सजाया गया है.
एक्ट्रेस के घर में आपको महंगे फर्नीचर के साथ-साथ खूबसूरत और रॉयल पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी. घर की दीवारों को सुंदर ब्लू और व्हाइट रंगों से सजाया गया है.
5/7
सोनम कपूर के घर में कुछ जगहों पर वुडन वर्क का भी काम किया गया है. अक्सर एक्ट्रेस यहां फोटोशूट भी करवाती नजर आती हैं.
सोनम कपूर के घर में कुछ जगहों पर वुडन वर्क का भी काम किया गया है. अक्सर एक्ट्रेस यहां फोटोशूट भी करवाती नजर आती हैं.
6/7
एक्ट्रेस के घर की बालकनी से मुंबई शहर का सुंदर नजारा दिखाई देता है. ये तस्वीरें एक्ट्रेस ने दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के लिए शेयर की थी.
एक्ट्रेस के घर की बालकनी से मुंबई शहर का सुंदर नजारा दिखाई देता है. ये तस्वीरें एक्ट्रेस ने दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के लिए शेयर की थी.
7/7
बता दें सोनम कपूर पहले एक बेटे की मां बन चुकी हैं. जिसका नाम उन्होंने वायु आहूजा रखा है.
बता दें सोनम कपूर पहले एक बेटे की मां बन चुकी हैं. जिसका नाम उन्होंने वायु आहूजा रखा है.
Published at : 20 Nov 2025 07:16 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
क्रिकेट
IPL 2026 Auction: इन 5 खिलाड़ी का IPL करियर लगभग खत्म! रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल
इन 5 खिलाड़ी का IPL करियर लगभग खत्म! रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
IAF Agniveer Vayu: इंडियन एयर फाॅर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती का रिजल्ट किया जारी; ऐसे चेक करें लिस्ट
इंडियन एयर फाॅर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती का रिजल्ट किया जारी; ऐसे चेक करें लिस्ट
हेल्थ
TB Disease: टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
टीबी की कितनी स्टेज होती हैं, किस स्टेज में इंसान का बचना होता है मुश्किल?
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget