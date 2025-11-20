एक्सप्लोरर
Sonam Kapoor House Photos: करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं सोनम कपूर, यहां देखें हर कोने की तस्वीरें
Sonam Kapoor Mumbai Home Inside Photos: आज हम आपको बॉलीवुड की मॉम टू बी सोनम कपूर के मुंबई वाले घर का टूर करवाने जा रहे हैं. जो अंदर से किसी महल से कम नहीं है.
बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर बहुत जल्द दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी बेबी बंप के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए ये गुड न्यूज फैंस को दी. इसी बीच हम आपको एक्ट्रेस के मुंबई वाले लग्जरियस अपार्टमेंट की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. डालिए इसपर एक नजर....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Nov 2025 07:16 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor Bollywood
Opinion