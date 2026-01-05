हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत

भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत

IPL 2026 से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट के रिश्तों में तनाव बढ़ा है. BCB ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने से इंकार कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 05 Jan 2026 02:06 PM (IST)
Five Major Controversies Between India and Bangladesh In Cricket: भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट के मैदान पर कड़ी प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है. यही कारण है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के खिलाफ कई बार अपना आपा खोया है. हालांकि, भारतीय क्रिकेट टीम से बराबरी की बात करें तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम उसके आगे कहीं भी नहीं टिकती है. इस कड़वी सच्चाई को जानते हुए भी बांग्लादेशी फैन ने कई बार घटिया हरकतें की और खिलाड़ियों के बीच भी टकराव देखने को मिला है. ऐसे में यहां हम आपको इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट को लेकर हुए अब तक के पांच सबसे बड़े विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं.

भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट में हुए 5 बड़े विवाद

1. महेंद्र सिंह धोनी के अपमानजनक तस्वीर का विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा विवाद पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक पोस्टर को लेकर हुआ. साल 2016 एशिया कप के फाइनल से पहले एक बांग्लादेशी फैन ने धोनी की अपमानजनक फोटोशॉप की गई तस्वीर वायरल की थी. इस तस्वीर में बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद के हाथ में एमएस धोनी का कटा हुआ सिर दिखाया गया था. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के आते ही भारतीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा था.

2. अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में धक्का-मुक्की का विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2020 के अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुए झड़प को भला कौन भूल सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली थी. ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत के जश्न में हद पार करते हुए भारतीय टीम से उलझ गए. इस घटना में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई थी.

3. धोनी और मुस्तफिजुर के बीच टक्कर का विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2015 में खेले गए एक मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी और मुस्ताफिजुर रहमान के बीच हुए टक्कर वाला मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था. बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय टीम मीरपुर में अपना वनडे मैच खेल रही थी. इस मुकाबले में धोनी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो मुस्तफिजुर बार-बार अपने फॉलो थ्रू में बल्लेबाज के सामने आ जा रहे थे, जिससे रन लेने में दिक्कत हो रही थी. ऐसे ही एक रन के दौरान धोनी और मुस्ताफिजुर की टक्कर हो गई थी. इसके बाद, मैच रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों पर कुछ फाइन भी लगाए थे.

4. मुशफिकुर रहीम का जीत से पहले जश्न का विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2020 के टी20 वर्ल्ड कप खेले गए निर्णायक मुकाबले में मुशफिकुर रहीम का जीत से पहले जश्न मनाने को भला कौन भूल सकता है? इस मुकाबले में रहीम ने चौका मारकर जीत से पहले ही मैदान पर जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अगली दो गेंदों पर वे और महमूदुल्लाह आउट हो गए और भारत 1 रन से जीत गया था. इसके कुछ दिनों बाद भारत सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से हार गया तो रहीम ने धोनी की फोटो के साथ टीम इंडिया पर तंज कसा था. इसके कारण, मुशफिकुर रहीम की खूब आलोचना हुई थी, जिसके बाद, उन्होंने माफी मांगी और ट्वीट डिलीट कर दिया था.

5. निदहास ट्रॉफी में नागिन डांस वाला विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2018 में निदहास ट्रॉफी के फाइनल में नागिन डांस वाला विवाद भी खूब चर्चा में रहा था. फाइनल से पहले बांग्लादेशी टीम ने जब श्रीलंका को हराया था तो उनके खिलाड़ियों ने मैदान पर नागिन डांस किया. इसके बाद, जब फाइनल हुआ तो स्टेडियम में जितने भी श्रीलंकाई फैंस थे वे भारत को सपोर्ट कर रहे थे. आखिरी गेंद पर जब दिनेश कार्तिक ने सिक्स लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई तो स्टेडियम में श्रीलंकाई फैन ने नागिन डांस कर जश्न मनाया. इस घटना के बाद बांग्लादेश ने इसकी आलोचना की थी.

Published at : 05 Jan 2026 02:06 PM (IST)
Mushfiqur Rahim India Vs Bangladesh Mustafizur Rahman MS DHONI CRICKET
