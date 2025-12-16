हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बॉर्डर 2' में दिखेंगी ये चार हसीनाएं, ग्लैमर में एक-एक का अंदाज है सबसे जुदा, देखें तस्वीरें

Border 2 Actresses Photos: 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज हो चुका है. इस मल्टीस्टारर फिल्म में चार एक्ट्रेसेस भी दिखाई देने वाली हैं. ये हसीनाएं खूबसूरती में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 16 Dec 2025 04:33 PM (IST)
'बॉर्डर 2' में जहां चार लीड एक्टर्स होंगे तो वहीं उनके साथ चार लीड एक्ट्रेसेस भी नजर आएंगी. ये हसीनाएं रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं. स्टाइल के मामले में इनका अंदाज सबसे जुदा है.

इस साल एक्ट्रेस ने 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'हाउसफुल 5' जैसी फिल्मों से खूब शोहरत बटोरी है. वहीं अपने ग्लैमरस अवतार के चलते वो सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं.
इस लिस्ट में पहला नाम मोना सिंह का है. एक्ट्रेस इसी साल रिलीज हुई सीरीज 'दे बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने रोल की वजह से खूब चर्चा में रहीं.
Published at : 16 Dec 2025 04:33 PM (IST)
