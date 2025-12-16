बॉर्डर में बनी सुनील शेट्टी की पत्नी अब कहां गायब हैं? रानी मुखर्जी-काजोल से है रिलेशन

1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ में शरबानी मुखर्जी ने सुनील शेट्टी की पत्नी का किरदार निभाया था. इस फिल्म के दौरान उनका इनोसेंट लुक और मासूमियत भरी पर्सनैलिटी लोगों के दिलों में बस गई थी. फिल्म का सॉन्ग तो चलूं आज भी फैंस की यादों में ताजा है.