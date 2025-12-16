एक्सप्लोरर
बॉर्डर में बनी सुनील शेट्टी की पत्नी अब कहां गायब हैं? रानी मुखर्जी-काजोल से है रिलेशन
Celebrity Update: शरबानी मुखर्जी, जिन्होंने बॉर्डर में सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल किया था, अब फिल्मों से दूर हैं. वे मशहूर मुखर्जी फैमिली से हैं, रानी और काजोल से रिलेशन है.
1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ में शरबानी मुखर्जी ने सुनील शेट्टी की पत्नी का यादगार रोल निभाया था. उनका मासूम लुक फैंस के दिलों में हमेशा ताजा रहा है. उस समय उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि हर कोई उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का इंतजार करने लगे थे. लेकिन धीरे-धीरे शरबानी फिल्मों से दूर हो गई और आज उनका नाम केवल यादगार फिल्मों और उनके बॉलीवुड फैमिली कनेक्शन की वजह से लिया जाता है.
