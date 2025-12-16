हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आलिया भट्ट का ब्लैक हॉल्टर-नेक ड्रेस में ग्लैमरस अवतार, डायमंड नेकलेस ने खींचा ध्यान

आलिया भट्ट का ब्लैक हॉल्टर-नेक ड्रेस में ग्लैमरस अवतार, डायमंड नेकलेस ने खींचा ध्यान

Alia Bhatt Glamorous Look: आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर ब्लैक हल्टर-नेक ड्रेस में ग्लैमरस लुक शेयर किया. फैंस ने उनके स्टाइल और खूबसूरती की जमकर तारीफ की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Alia Bhatt Glamorous Look: आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर ब्लैक हल्टर-नेक ड्रेस में ग्लैमरस लुक शेयर किया. फैंस ने उनके स्टाइल और खूबसूरती की जमकर तारीफ की.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हमेशा अपनी फिल्मों और स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी नई फोटो शेयर की, जिसमें उनका ग्लैमरस अवतार देखने को मिला हैं. फैंस उनकी खूबसूरती और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटो पोस्ट की है जिसमें वे बेहद ग्लैमरस लग रही हैं उन्होंने ब्लैक हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी हुई थी जो उनके फिगर पर परफेक्ट फिट बैठ रही थी और उनके एलीगेंट और क्लासी स्टाइल को हाइलाइट कर रही थी. ड्रेस की सिंपल लेकिन सोफिस्टिकेटेड डिजाइन उनके ओवरऑल लुक को और भी ग्लैमरस बना रही थी.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटो पोस्ट की है जिसमें वे बेहद ग्लैमरस लग रही हैं उन्होंने ब्लैक हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी हुई थी जो उनके फिगर पर परफेक्ट फिट बैठ रही थी और उनके एलीगेंट और क्लासी स्टाइल को हाइलाइट कर रही थी. ड्रेस की सिंपल लेकिन सोफिस्टिकेटेड डिजाइन उनके ओवरऑल लुक को और भी ग्लैमरस बना रही थी.
उनका मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और नैचुरल था. आंखों पर हल्का स्मोकी इफेक्ट और सटल लिप्स उनके लुक को बैलेंस्ड और क्लासी बना रहे थे. चीक्स पर सटल ब्लश उनके फेस को फ्रेश और रेडियंट दिखा रहा था.
उनका मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और नैचुरल था. आंखों पर हल्का स्मोकी इफेक्ट और सटल लिप्स उनके लुक को बैलेंस्ड और क्लासी बना रहे थे. चीक्स पर सटल ब्लश उनके फेस को फ्रेश और रेडियंट दिखा रहा था.
Published at : 16 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Bollywood Alia Bhatt Alia Bhatt Glamorous Look

OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
