आलिया भट्ट का ब्लैक हॉल्टर-नेक ड्रेस में ग्लैमरस अवतार, डायमंड नेकलेस ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटो पोस्ट की है जिसमें वे बेहद ग्लैमरस लग रही हैं उन्होंने ब्लैक हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी हुई थी जो उनके फिगर पर परफेक्ट फिट बैठ रही थी और उनके एलीगेंट और क्लासी स्टाइल को हाइलाइट कर रही थी. ड्रेस की सिंपल लेकिन सोफिस्टिकेटेड डिजाइन उनके ओवरऑल लुक को और भी ग्लैमरस बना रही थी.