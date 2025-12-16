Vijay Diwas: विजय दिवस पर देखिए देशभक्ति से भरी ये पांच फिल्में, रोंगटे खड़े कर देंगी, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'उरी' साल 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में भारतीय जवानों के साहस और बहादुरी को जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर पेश किया गया है. फिल्म की कहानी 2016 में हुए उरी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर आधारित है. ये फिल्म आपको जी5 पर देखने को मिलेगी.