इन किरदारों ने समाज की सोच पर किया वार, एक्टिंग के दीवाने हो गए लोग, ओटीटी पर देख डालिए ये फिल्में

आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' में बेहद अलग स्टोरी दिखाई गई थी जिसके बारे में उससे पहले शायद ही कभी बात की गई हो. इस फिल्म में एक बच्चे की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के बारे में दिखाया गया जिसे डिस्लेक्सिया है. डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे को कैसे पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है और ऐसे में कैसे उनकी मदद की जा सकती है, यही फिल्म की स्टोरी है. आमिर ने इसमें उस टीचर का किरदार निभाया था जो ऐसे बच्चों की मदद करते हैं. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और आमिर की बेस्ट फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.