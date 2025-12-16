एक्सप्लोरर
‘धुरंधर’ से मॉम तक इन फिल्मों में दमदार किरदार निभा चुके हैं अक्षय खन्ना, हर रोल में मिली अलग पहचान
Akshaye Khanna: अक्षय खन्ना हर फिल्म में अलग और मजबूत रोल निभाने के लिए जाने जाते हैं. ‘धुरंधर’ से ‘मॉम’ तक, उनकी दमदार एक्टिंग ने उन्हें हमेशा अलग बनाया है. यहां देखिए उनके कुछ चैलेंजिंग रोल्स.
अक्षय खन्ना बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स में से हैं, जो हर किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं. उन्होंने ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों से लेकर ‘मॉम’ जैसी इमोशनल थ्रिलर तक, हर रोल को पूरी मेहनत और समझदारी के साथ निभाया है. यही वजह है कि अक्षय हर फिल्म में भरोसेमंद और दमदार किरदार के रूप में उभरते हैं.
1/7
2/7
Published at : 16 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Tags :Mom Akshaye Khanna Chhaava Dhurandhar
बॉलीवुड
7 Photos
‘धुरंधर’ से मॉम तक इन फिल्मों में दमदार किरदार निभा चुके हैं अक्षय खन्ना, हर रोल में मिली अलग पहचान
बॉलीवुड
8 Photos
बॉर्डर में बनी सुनील शेट्टी की पत्नी अब कहां गायब हैं? रानी मुखर्जी-काजोल से है रिलेशन
बॉलीवुड
7 Photos
Vijay Diwas: विजय दिवस पर देखिए देशभक्ति से भरी ये पांच फिल्में, रोंगटे खड़े कर देंगी, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
बॉलीवुड
10 Photos
'बॉर्डर' के लिए सनी देओल को मिली थी इतनी फीस, जानिए पूरी स्टाकास्ट ने कितनी ली थी सैलरी
बॉलीवुड
8 Photos
52 की उम्र में भी सुपरफिट हैं जॉन अब्राहम, एक दिन भी मिस नहीं करते जिम, जानें कैसे बनाए सिक्स पैक एब्स
बॉलीवुड
8 Photos
'एक हजारों में मेरी बहना है' से लेकर 'धुरंधर' तक, क्रिस्टल डिसूजा ने यूं बनाई पहचान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जम्मू और कश्मीर
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
क्रिकेट
30 क्या, अगर 50 करोड़ में भी बिके कैमरून ग्रीन तो मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़; IPL के नए नियम से विदेशी खिलाड़ी होंगे हैरान
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
‘धुरंधर’ से मॉम तक इन फिल्मों में दमदार किरदार निभा चुके हैं अक्षय खन्ना, हर रोल में मिली अलग पहचान
बॉलीवुड
8 Photos
बॉर्डर में बनी सुनील शेट्टी की पत्नी अब कहां गायब हैं? रानी मुखर्जी-काजोल से है रिलेशन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion