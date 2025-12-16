हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘धुरंधर’ से मॉम तक इन फिल्मों में दमदार किरदार निभा चुके हैं अक्षय खन्ना, हर रोल में मिली अलग पहचान

‘धुरंधर’ से मॉम तक इन फिल्मों में दमदार किरदार निभा चुके हैं अक्षय खन्ना, हर रोल में मिली अलग पहचान

Akshaye Khanna: अक्षय खन्ना हर फिल्म में अलग और मजबूत रोल निभाने के लिए जाने जाते हैं. ‘धुरंधर’ से ‘मॉम’ तक, उनकी दमदार एक्टिंग ने उन्हें हमेशा अलग बनाया है. यहां देखिए उनके कुछ चैलेंजिंग रोल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Akshaye Khanna: अक्षय खन्ना हर फिल्म में अलग और मजबूत रोल निभाने के लिए जाने जाते हैं. ‘धुरंधर’ से ‘मॉम’ तक, उनकी दमदार एक्टिंग ने उन्हें हमेशा अलग बनाया है. यहां देखिए उनके कुछ चैलेंजिंग रोल्स.

अक्षय खन्ना बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स में से हैं, जो हर किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं. उन्होंने ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों से लेकर ‘मॉम’ जैसी इमोशनल थ्रिलर तक, हर रोल को पूरी मेहनत और समझदारी के साथ निभाया है. यही वजह है कि अक्षय हर फिल्म में भरोसेमंद और दमदार किरदार के रूप में उभरते हैं.

1/7
अक्षय खन्ना फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत के किरदार से छा गए हैं. इस फिल्म में दर्शकों को उनका अलग ही अवतार देखने को मिला जिसकी खूब सहारना भी हुई.
अक्षय खन्ना फिल्म ‘धुरंधर’ में रहमान डकैत के किरदार से छा गए हैं. इस फिल्म में दर्शकों को उनका अलग ही अवतार देखने को मिला जिसकी खूब सहारना भी हुई.
2/7
इस फिल्म से पता चलता है कि अक्षय खन्ना अब भी अलग और चैलेंजिंग वाले रोल्स करना पसंद करते हैं. उन्हें ऐसे किरदारों में रिसर्च करके उन्हें असली और रियल दिखाना अच्छा लगता है.
इस फिल्म से पता चलता है कि अक्षय खन्ना अब भी अलग और चैलेंजिंग वाले रोल्स करना पसंद करते हैं. उन्हें ऐसे किरदारों में रिसर्च करके उन्हें असली और रियल दिखाना अच्छा लगता है.
Published at : 16 Dec 2025 02:35 PM (IST)
Tags :
Mom Akshaye Khanna Chhaava Dhurandhar

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जम्मू और कश्मीर
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
क्रिकेट
30 क्या, अगर 50 करोड़ में भी बिके कैमरून ग्रीन तो मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़; IPL के नए नियम से विदेशी खिलाड़ी होंगे हैरान
30 क्या, अगर 50 करोड़ में भी बिके कैमरून ग्रीन तो मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़; IPL के नए नियम से विदेशी खिलाड़ी होंगे हैरान
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa nightclub News: लूथरा बंधु थाईलैंड से लाए जा रहे भारत, गोवा पुलिस रिमांड मांगेगी
UP News: यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की टक्कर, कई लोगों हताहत | Accident | abp News
Weather Updates: कोहरे की चादर में छिपी सड़क, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी | Fog | Smog |
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जम्मू और कश्मीर
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
क्रिकेट
30 क्या, अगर 50 करोड़ में भी बिके कैमरून ग्रीन तो मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़; IPL के नए नियम से विदेशी खिलाड़ी होंगे हैरान
30 क्या, अगर 50 करोड़ में भी बिके कैमरून ग्रीन तो मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़; IPL के नए नियम से विदेशी खिलाड़ी होंगे हैरान
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
बॉलीवुड
बॉर्डर 2 टीजर रिलीज: रोने लगे सनी देओल, वरुण धवन-अहान शेट्टी ने ली ग्रैंड एंट्री, दिलजीत दोसांझ नहीं आए नजर
बॉर्डर 2 टीजर रिलीज: रोने लगे सनी देओल, वरुण धवन-अहान शेट्टी ने ली ग्रैंड एंट्री
यूटिलिटी
पानी की टंकी में कर लें ये जुगाड़ तो आसानी से निकल जाएगी सर्दी, नहीं पड़ेगी गीजर और इमर्शन रॉड की जरूरत
पानी की टंकी में कर लें ये जुगाड़ तो आसानी से निकल जाएगी सर्दी, नहीं पड़ेगी गीजर और इमर्शन रॉड की जरूरत
ट्रेंडिंग
हमारे यहां तो गोली चल जाएगी... ये है साल की सबसे खतरनाक शादी, वीडियो देखकर ही आ जाएगा समझ
हमारे यहां तो गोली चल जाएगी... ये है साल की सबसे खतरनाक शादी, वीडियो देखकर ही आ जाएगा समझ
शिक्षा
UGC का इतिहास हुआ खत्म, VBSA से शुरू होगी उच्च शिक्षा की नई कहानी
UGC का इतिहास हुआ खत्म, VBSA से शुरू होगी उच्च शिक्षा की नई कहानी
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget