प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर भड़कीं रकुल प्रीत सिंह, बोलीं- वेट लॉस नाम की भी कोई चीज होती है
Social Media Controversy: रकुल प्रीत सिंह ने प्लास्टिक सर्जरी के दावों को गलत बताया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कहा कि फिटनेस, डाइट और मेहनत से भी लुक में बदलाव आता है.
सोशल मीडिया पर एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को लेकर चर्चा तेज हो गई है. प्लास्टिक सर्जरी को लेकर किए गए एक दावे पर रकुल ने चुप रहने के बजाय सामने आकर सच्चाई बताई और साफ शब्दों में अपना रिएक्शन दिया.
Published at : 16 Dec 2025 02:39 PM (IST)
बॉलीवुड
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
