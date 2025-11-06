एक्सप्लोरर
50 की उम्र में भी सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती नहीं पड़ी फीकी, गोल्डन सिक्विन साड़ी में लगीं हुस्न की मल्लिका
Sonali Bendre Photos: 90 के दशक की खूबसूरत हसीना हैं सोनाली बेंद्रे. इस उम्र में भी वो अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. गोल्डन सिक्विन साड़ी में उनका लुक देख आप भी मुरीद बन जाएंगे. देखें फोटोज.
50 की उम्र में भी सोनाली बेंद्रे का जलवा बरकरार है. गोल्डन सिक्विन साड़ी में सोनाली बेंद्रे का लुक देख आप भी उनकी ब्यूटी के कायल हो जाएंगे. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से साथ वो फैंस का दिल अपने कब्जे में कर रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Nov 2025 06:54 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान की वाइफ की 7 तस्वीरें: खूबसूरती में यामी गौतम को टक्कर देती हैं एक्टर की असली बेगम
बॉलीवुड
7 Photos
60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
12 Photos
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
बॉलीवुड
7 Photos
अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल की गोद में बैठ दिए पोज, देखें बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
चींटियों के खौफ में युवती ने की आत्महत्या, तेलंगाना में अजीबोगरीब सुसाइड का किस्सा
बिहार
विजय सिन्हा- बूथ पर क्यों गए? RJD MLC- तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, बिहार में भारी बवाल
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग
क्रिकेट
MI, RCB से लेकर दिल्ली कैपिटल्स तक, देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट; कई दिग्गजों का हुआ पत्ता साफ
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion