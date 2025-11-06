हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
50 की उम्र में भी सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती नहीं पड़ी फीकी, गोल्डन सिक्विन साड़ी में लगीं हुस्न की मल्लिका

50 की उम्र में भी सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती नहीं पड़ी फीकी, गोल्डन सिक्विन साड़ी में लगीं हुस्न की मल्लिका

Sonali Bendre Photos: 90 के दशक की खूबसूरत हसीना हैं सोनाली बेंद्रे. इस उम्र में भी वो अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. गोल्डन सिक्विन साड़ी में उनका लुक देख आप भी मुरीद बन जाएंगे. देखें फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Sonali Bendre Photos: 90 के दशक की खूबसूरत हसीना हैं सोनाली बेंद्रे. इस उम्र में भी वो अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. गोल्डन सिक्विन साड़ी में उनका लुक देख आप भी मुरीद बन जाएंगे. देखें फोटोज.

50 की उम्र में भी सोनाली बेंद्रे का जलवा बरकरार है. गोल्डन सिक्विन साड़ी में सोनाली बेंद्रे का लुक देख आप भी उनकी ब्यूटी के कायल हो जाएंगे. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से साथ वो फैंस का दिल अपने कब्जे में कर रही हैं.

1/7
बॉलीवुड की मशहूर हसीनाओं में से एक हैं सोनाली बेंद्रे. हमेशा ही एक्ट्रेस अपने टेलेंट के साथ खूबसूरत अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहीं. इस उम्र में भी फैंस उनकी खूबसूरती की बलाएं लेते हैं.
2/7
हाल ही में सोनाली बेंद्रे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन लेटेस्ट पिक्चर्स में उनका अंदाज देखते बनता है. गोल्डन सिक्विन साड़ी में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं. इस अवतार में एक्ट्रेस का लुक देख उनकी खूबसूरती का पता लगा पाना मुश्किल है.
3/7
इन वायरल तस्वीरों के जरिए एक्ट्रेस ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. सोशल मीडिया पर सोनाली की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी इसपर बढ़-चढ़ कर रिएक्ट कर रहे हैं.
4/7
अपनी इस गोल्डन कलर की साड़ी को उन्होंने सेम कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है. वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस का ग्लोइंग स्किन भी साफ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
5/7
मेकअप और एक्सेसरीज की बात करें तो सोनाली बेंद्रे ने अपने इस आउटफिट के साथ लॉन्ग ईयररिंग्स कैरी किया है. स्टेटमेंट रिंग्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया. वहीं दूसरी ओर खुले बालों में एक्ट्रेस की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही है.
6/7
मेकअप पर गौर करें तो हसीना ने आंखों पर स्मोकी आइ मेकअप लुक ट्राय किया है. चेहरे पर सॉफ्ट ब्लश लगाते हुए उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. इस सॉफ्ट ग्लैमरस लुक में सोनाली बेंद्रे का ऐसा अवतार देख आप भी उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.
7/7
अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर करते हुए सोनाली बेंद्रे ने फैंस को ये अपडेट दिया कि उनका ये लुक 'पति, पत्नी और पंगा' के रैप अप शूट के लिए है. बता दें, कलर्स का ये रियलिटी शो 2 अगस्त से प्रीमियर हो रहा है और एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक शो का फिनाले 16 नवंबर को है.
Published at : 06 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Sonali Bendre Pati Patni Aur Panga

