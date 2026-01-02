Border 2 की टीम के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए वरुण धवन- अहान शेट्टी, दिखाया स्वैग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBorder 2 की टीम के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए वरुण धवन- अहान शेट्टी, दिखाया स्वैग

Border 2 Team: फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में इसी महीने रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फैंस इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. आज सुबह वरुण धवन और अहान शेट्टी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Jan 2026 08:54 AM (IST)
बॉर्डर 2 की रिलीज को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. टीम ने फिल्म का प्रमोशन करना भी शुरू कर दिया है. मेकर्स के साथ आज वरुण धवन और अहान शेट्टी एयकरो

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों पर 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है.
फिल्म में वरुण धवन अहान शेट्टी, सनी देओल और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार निभाते हुए नजर आए.
Published at : 02 Jan 2026 08:53 AM (IST)
