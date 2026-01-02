एक्सप्लोरर
Border 2 की टीम के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए वरुण धवन- अहान शेट्टी, दिखाया स्वैग
Border 2 Team: फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में इसी महीने रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फैंस इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. आज सुबह वरुण धवन और अहान शेट्टी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
बॉर्डर 2 की रिलीज को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. टीम ने फिल्म का प्रमोशन करना भी शुरू कर दिया है. मेकर्स के साथ आज वरुण धवन और अहान शेट्टी एयकरो
1/7
2/7
Published at : 02 Jan 2026 08:53 AM (IST)
बॉलीवुड
11 Photos
विराट-अनुष्का से सोनाक्षी-जहीर तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए साल का स्वागत, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान की बहनें हुईं सजधज कर तैयार, मां ने भी लगाई हाथों में मेहंदी, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
सूर्यकुमार यादव पर कमेंट करने वाली एक्ट्रेस पर भड़क चुके हैं पैपराजी तक, कपड़ों पर हुआ था बवाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
महाराष्ट्र
'क्योंकि वो अंधे हैं तो दिखता नहीं कि राहुल गांधी...', रामभद्राचार्य के बयान पर नाना पटोले का पलटवार
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू पर पेट्रोल डालकर फूंकने की कोशिश, पत्नी बोली- 'हमारा कोई...'
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा भारी? सीरीज शुरू होने से पहले देख लें रिकॉर्ड
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
विराट-अनुष्का से सोनाक्षी-जहीर तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे किया नए साल का स्वागत, देखें तस्वीरें
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion