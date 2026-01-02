एक्सप्लोरर
गॉगल्स लगाए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं मानुषी छिल्लर, ब्राउन टॉप-ब्लैक पैंट में दिखीं स्टाइलिश
Manushi Chhillar Airport Look: हाल ही में मानुषी छिल्लर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो बेहद ही स्टाइलिश नजर आई. कैमरे में कैद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
आए दिन कई सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है, वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर को भी स्पॉट किया गया, जहां एक्ट्रेस बेहद ही स्टाइलिश नजर आई. उन्होंने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा.
Published at : 02 Jan 2026 02:24 PM (IST)
