सोहा अली खान ने बार्बी थीम पर सेलिब्रेट किया बेटी इनाया का बर्थडे, मामी करीना कपूर समेत शामिल हुए ये स्टार्स
Soha Ali Khan Daughter Birthday: सोहा अली खान ने अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी फैमिली संग पोज देती नजर आई.
सोहा अली खान की बेटी इनाया खेमू 29 सितंबर को 8 साल की हो चुकी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का बर्थडे स्पेशल अंदाज में सेलिब्रेट किया. सोहा की फैमिली और उनके कुछ खास दोस्त ने पार्टी में शामिल हुए. इसकी झलक अब एक्ट्रेस ने फैंस को दिखाई.
Published at : 30 Sep 2025 12:07 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सोहा ने बार्बी थीम पर सेलिब्रेट किया बेटी का बर्थडे, मामी करीना समेत शामिल हुए ये स्टार्स
