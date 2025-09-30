हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोहा अली खान ने बार्बी थीम पर सेलिब्रेट किया बेटी इनाया का बर्थडे, मामी करीना कपूर समेत शामिल हुए ये स्टार्स

Soha Ali Khan Daughter Birthday: सोहा अली खान ने अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी फैमिली संग पोज देती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Sep 2025 12:07 PM (IST)
सोहा अली खान की बेटी इनाया खेमू 29 सितंबर को 8 साल की हो चुकी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का बर्थडे स्पेशल अंदाज में सेलिब्रेट किया. सोहा की फैमिली और उनके कुछ खास दोस्त ने पार्टी में शामिल हुए. इसकी झलक अब एक्ट्रेस ने फैंस को दिखाई.

सोहा अली खान ने अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी की फोटोज इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन तस्वीरों में इनाया अपनी नानी और मामी के अलावा दोस्तों के साथ पोज देती दिखी.
इन तस्वीरों में बर्थडे गर्ल इनाया व्हाइट कलर की आउटफिट में नजर आई. जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी. फोटो में इनाया अपनी मां और नानी शर्मिला टैगोर संग नजर आ रही हैं.
इनाया का बर्थडे बार्बी थीम पर सेलिब्रेट किया गया. जिसमें उनका मामी यानि एक्ट्रेस करीना कपूर भी शामिल हुई.
एक फोटो में सोहा अली खान अपनी प्यारी भाभी करीना कपूर संग पोज देती दिखी. करीना ने पार्टी के लिए एकदम सिंपल लुक कैरी किया.
इनाया की पार्टी में उसकी मौसी यानि सोहा की बड़ी बहन सबा अली खान भी शामिल हुई. फोटोज खूब वायरल भी हो रही हैं.
वहीं फैमिली के अलावा सोहा के कई फैंड्स भी उनकी बेटी के बर्थडे में शामिल हुए. इसमें नेहा धूपिया भी नजर आई.
सोशल मीडिया पर छाई इन तस्वीरों में से एक में ये बॉलीवुड हसीनाएं सेल्फी लेती भी दिखाई दी हैं.
Published at : 30 Sep 2025 12:07 PM (IST)
Soha Ali Khan Inaaya Kemmu Bollywood KAREENA KAPOOR

Photo Gallery

