स्मृति मंधाना संग पलाश मुच्छल की खूबसूरत तस्वीरें, 8वीं देखकर कहेंगे- ये बेस्ट कपल है

स्मृति मंधाना संग पलाश मुच्छल की खूबसूरत तस्वीरें, 8वीं देखकर कहेंगे- ये बेस्ट कपल है

Smriti-Palash Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको पलाश मुच्छल की उनकी मंगेतर और क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप भी दोनों को बेस्ट कपल बताएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Nov 2025 10:31 AM (IST)
Smriti-Palash Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको पलाश मुच्छल की उनकी मंगेतर और क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप भी दोनों को बेस्ट कपल बताएंगे.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल शादी टूटने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल दोनों 23 नवंबर को सात जन्म के बंधन में बंधने जा रहे थे. लेकिन स्मृति के पापा की तबीयत बिगड़ने की वजह से दोनों की शादी रोकनी पड़ी. इसके बाद इस शादी के टूटने की कई अलग-अलग वजहें सामने आ रही हैं. इसी बीच में आपको स्मृति और पलाश की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली थी.

1/8
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल करीब 6 साल एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा, लेकिन ये संभव नहीं पाया.
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल करीब 6 साल एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा, लेकिन ये संभव नहीं पाया.
2/8
स्मृति और पलाश की पहली मुलाकात एक म्यूजिक इवेंट के दौरान हुई थी. य़हां पलाश ने एक अनरिलीज्ड गाना गाया. जिसे सुनकर स्मृति उनकी फैन बन गई.
स्मृति और पलाश की पहली मुलाकात एक म्यूजिक इवेंट के दौरान हुई थी. य़हां पलाश ने एक अनरिलीज्ड गाना गाया. जिसे सुनकर स्मृति उनकी फैन बन गई.
3/8
फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे ये प्यार में बदल गई. इसके बाद कपल ने डेटिंग शुरू कर दी. इस डेटिंग के दौरान दोनों अक्सर मिलते थे.
फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे ये प्यार में बदल गई. इसके बाद कपल ने डेटिंग शुरू कर दी. इस डेटिंग के दौरान दोनों अक्सर मिलते थे.
4/8
कई बार पलाश और स्मृति ने एक-दूजे संग रोमांटिक और कोजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं. जिसमें उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री नजर आई.
कई बार पलाश और स्मृति ने एक-दूजे संग रोमांटिक और कोजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं. जिसमें उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री नजर आई.
5/8
ये फोटो एक फंक्शन की है. जहां पर स्मृति ट्रेडिशनल लुक में नजर आई थी. दोनों इसमें सेल्फी लेते बहुत ही क्यूट लग रहे हैं.
ये फोटो एक फंक्शन की है. जहां पर स्मृति ट्रेडिशनल लुक में नजर आई थी. दोनों इसमें सेल्फी लेते बहुत ही क्यूट लग रहे हैं.
6/8
इस फोटो में दोनों अपनी डेटिंग एनिवर्सरी की पांचवी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए नजर आए थे. फोटो पलाश ने फैंस के साथ शेयर की थी.
इस फोटो में दोनों अपनी डेटिंग एनिवर्सरी की पांचवी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए नजर आए थे. फोटो पलाश ने फैंस के साथ शेयर की थी.
7/8
पलाश मुच्छल को क्रिकेटर स्मृति मंधाना से बेशुमार प्यार है. ये दोनों की तस्वीरों में भी देखने को मिलता रहा है.
पलाश मुच्छल को क्रिकेटर स्मृति मंधाना से बेशुमार प्यार है. ये दोनों की तस्वीरों में भी देखने को मिलता रहा है.
8/8
कार में सेल्फी लेते हुए पलाश और स्मृति इस फोटो में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. फैंस भी दोनों की जोड़ी को बेस्ट बताते हैं.
कार में सेल्फी लेते हुए पलाश और स्मृति इस फोटो में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. फैंस भी दोनों की जोड़ी को बेस्ट बताते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 10:21 AM (IST)
Smriti Mandhana Bollywood Palash Muchhal

इंडिया
'गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा...', रिटायरमेंट के बाद राजनीति में एंट्री पर क्या बोले जस्टिस गवई
'गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा...', रिटायरमेंट के बाद राजनीति में एंट्री पर क्या बोले जस्टिस गवई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार
अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
भारतीय बल्लेबाज आदर्श सिंह ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Madhya Pradesh: सरकारी अस्पताल की भयानक लापरवाही, डिलीवरी के बाद अंदर छोड़ा कपड़ा! | Chhindwara
Breaking News: Ayodhya में भगवा ध्वज पर भड़का पाकिस्तान, UN में की शिकायत! | Pakistan
PM Modi In Ayodhya: अयोध्या में राम भक्ति का महाउत्सव! हर गली में गूंजी राम धुन | Ram Mandir
Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
