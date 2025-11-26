एक्सप्लोरर
स्मृति मंधाना संग पलाश मुच्छल की खूबसूरत तस्वीरें, 8वीं देखकर कहेंगे- ये बेस्ट कपल है
Smriti-Palash Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको पलाश मुच्छल की उनकी मंगेतर और क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप भी दोनों को बेस्ट कपल बताएंगे.
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल शादी टूटने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल दोनों 23 नवंबर को सात जन्म के बंधन में बंधने जा रहे थे. लेकिन स्मृति के पापा की तबीयत बिगड़ने की वजह से दोनों की शादी रोकनी पड़ी. इसके बाद इस शादी के टूटने की कई अलग-अलग वजहें सामने आ रही हैं. इसी बीच में आपको स्मृति और पलाश की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली थी.
Published at : 26 Nov 2025 10:21 AM (IST)
