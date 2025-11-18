एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर

हाल ही में उन्होंने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी जबरदस्त अदाकारी से सबको इंप्रेस किया. कमाई के मामले में भी मोना सिंह किसी से पीछे नहीं हैं. वैसे तो एक्ट्रेस के नेटवर्थ की जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स ने अंदाजा लगाते हुए एक्ट्रेस की संपत्ति 44 से 50 करोड़ की बताई है. 2012 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में उनकी नेटवर्थ 22.5 मिलियन बताई गई थी