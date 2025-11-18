हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर

Networth Comparison: श्वेता तिवारी और मोना सिंह टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं. अब 40 की उम्र पार करने के बाद भी दोनों अपने जलवे बिखर रही हैं. जानें नेटवर्थ के मामले में कौन हैं आगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 08:22 PM (IST)
आज बात करेंगे इंडस्ट्री की दो डीवाज के बारे में जिन्होंने शुरुआत तो टेलीविजन इंडस्ट्री से की लेकिन अब बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक दोनों एक्ट्रेसेस अपना जलवा बिखेर चुकी हैं. ग्लैमरस फोटोज देखते हुए जानें नेटवर्थ में कौन है आगे.

मोना सिंह टीवी इंडस्ट्री की जानी–मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने टीवी शो जस्सी जैसा कोई नहीं से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. अब वो बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को इंप्रेस कर चुकी हैं. हर बार ही वो अपने किरदारों से दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ देती हैं.
इतना ही नहीं 44 की उम्र में भी मोना सिंह की खूबसूरती बरकरार है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की हसीन तस्वीरों को देख आप भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे. अपने ग्लैमरस लुक्स से हर बार ही हसीना फैंस को अपना मुरीद बना लेती हैं.
टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर को नया आयाम देने के बाद एक्ट्रेस ने इसे अलविदा कह दिया और 2009 में 3 इडियट्स से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद उन्होंने 'अमावस','जेड प्लस', 'लाल सिंह चड्डा' और 'मुंज्या' जैसी फिल्मों में काम किया.
हाल ही में उन्होंने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी जबरदस्त अदाकारी से सबको इंप्रेस किया. कमाई के मामले में भी मोना सिंह किसी से पीछे नहीं हैं. वैसे तो एक्ट्रेस के नेटवर्थ की जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स ने अंदाजा लगाते हुए एक्ट्रेस की संपत्ति 44 से 50 करोड़ की बताई है. 2012 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में उनकी नेटवर्थ 22.5 मिलियन बताई गई थी
श्वेता तिवारी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम है. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरूआत करते हुए उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया है. एकता कपूर के सीरियल 'कसौटी जिंदगी की ने उन्हें रातों रात बड़ा स्टार बना दिया.
टीवी की दुनिया में उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है. अब फिल्मों के साथ ओटीटी पर भी वो अपने काम से ऑडियंस को इंप्रेस करने में लगी हुईं है. 45 की उम्र में भी श्वेता तिवारी ने अपनी चमक नहीं खोई और लगातार अपने हुस्न का जलवा भी बिखेर रही हैं.
सोशल मीडिया पर अक्सर ही हसीना अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. फैंस को उनका स्टाइल और फैशन बहुत पसंद आता है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है और सैकड़ों फैंस श्वेता तिवारी पर अपना प्यार बरसाते नजर आते हैं.
महज 12 साल की उम्र से अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कमाना शुरू कर दिया. 500 रुपए से करियर की शुरुआत कर आज वो हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने नेटवर्थ से मोना सिंह को टक्कर देती हैं. बता दें, श्वेता तिवारी 81 करोड़ रुपए के संपत्ति की मालकिन हैं.
Published at : 18 Nov 2025 08:22 PM (IST)
Embed widget