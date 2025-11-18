एक्सप्लोरर
एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर
Networth Comparison: श्वेता तिवारी और मोना सिंह टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं. अब 40 की उम्र पार करने के बाद भी दोनों अपने जलवे बिखर रही हैं. जानें नेटवर्थ के मामले में कौन हैं आगे.
आज बात करेंगे इंडस्ट्री की दो डीवाज के बारे में जिन्होंने शुरुआत तो टेलीविजन इंडस्ट्री से की लेकिन अब बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक दोनों एक्ट्रेसेस अपना जलवा बिखेर चुकी हैं. ग्लैमरस फोटोज देखते हुए जानें नेटवर्थ में कौन है आगे.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 18 Nov 2025 08:22 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर
बॉलीवुड
8 Photos
‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बीच पर दोस्तों संग दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में दिखी सुपरस्टार की बेटी, रणवीर और संजय से ज्यादा इसकी चर्चा? आपने नोटिस किया?
बॉलीवुड
7 Photos
सूट-बूट में रणवीर का दिखा किलर लुक, सारा ने व्हाइट सूट में बिखेरा जलवा, देखें तस्वीरेंं
बॉलीवुड
7 Photos
किस स्कूल में पढ़ते हैं शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम, जानें फीस से लेकर उनके बारे में सब कुछ
बॉलीवुड
7 Photos
वेडिंग सीजन में तनीषा मुखर्जी का ये लुक ब्राइड टू बी के लिए है परफेक्ट, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion