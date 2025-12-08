हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़

IndiGo ने जिन नवंबर–दिसंबर उड़ानों को बाद में बड़े पैमाने पर रद्द किया, उन्हीं तारीखों के लिए पहले भारी डिस्काउंट में टिकटें बेचीं. जानें कैसे FDTL नियम बदलने से Indigo का नेटवर्क ढह गया.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

IndiGo के ऑपरेशन में पैदा हुई ऐतिहासिक अव्यवस्था का सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. IndiGo ने नवंबर-दिसंबर में हजारों फ्लाइट्स टिकट रद्द किए. इन तारीख़ों की टिकटें कंपनी ने पहले अपनी Grand Runaway Fest, Getaway Sale और Black Friday Sale जैसी स्कीमों में बड़े पैमाने पर बेच दी थीं.

1 नवंबर से नए FDTL नियम लागू होने थे, जिसके तहत पायलटों की कार्यसीमा कम होनी थी. इस वजह से क्रू की जरूरत बढ़ने वाली थी. यह जानकारी महीनों पहले एयरलाइन कंपनी को मिल चुकी थी, लेकिन IndiGo ने न तो क्रू बढ़ाया, न शेड्यूल एडजस्ट किया और न ही इन डेट्स पर बुकिंग को कंट्रोल किया. उलटा एयरलाइन ने इन्हीं महीनों की टिकटें भारी डिस्काउंट में बेचकर बुकिंग को आसमान तक पहुंचा दिया. 

Indigo का पूरा नेटवर्क क्रू की कमी से चरमरा गया
नए नियम लागू होते ही Indigo का पूरा नेटवर्क क्रू की कमी से चरमरा गया. उड़ानें धड़ाधड़ रद्द होने लगीं. यात्रियों के सामान गुम हो गए. रोस्टरिंग टूट गई और एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मच गई. Indigo अब नेटवर्क रीबूट और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी की सफाईयां दे रही है, लेकिन सवाल वही है, जब FDTL नियम की तारीख तय थी नियम पहले से घोषित थे तो Indigo ने उन्हीं तारीख़ों की टिकटें सेल में बेचकर लाखों यात्रियों को परेशानी में क्यों डाला?

IndiGo का कैलेंडर एक्सपोज़
IndiGo के ऑपरेशनल संकट की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन नवंबर–दिसंबर की उड़ानों को एयरलाइन ने बाद में हज़ारों की संख्या में रद्द किया उन्हीं महीनों की टिकटें कंपनी ने पहले सेल में झोंक कर बेच दी थीं वो भी कई फेज में. उदाहरण के तौर पर 15-18 August 2025 की टिकट को Independence Day Sale वाली स्कीम के तहत बेचा गया.

IndiGo ने यात्रा अवधि रखी

IndiGo पर आरोप है कि उसने 2025–26 के उन महीनों की जमकर टिकटें बेच दीं, जिनमें बाद में FDTL नियमों के दबाव की वजह से उसकी उड़ान व्यवस्था बुरी तरह गड़बड़ा गई. अगस्त 2025 से ही एयरलाइन ने नवंबर और दिसंबर की यात्रा अवधि की टिकटें मार्केट में उतार दी थीं. सितंबर 2025 में हुआ Grand Runaway Fest और नवंबर के शुरुआती दिनों का Getaway Sale. दोनों में जनवरी से मार्च 2026 तक की सीटें भारी छूट के साथ बेची गईं. इसके बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह के Black Friday Sale में तो जनवरी से जून 2026 तक का बड़ा हिस्सा एडवांस बुकिंग में बिक गया.

यानी जिस समय Indigo को नए FDTL नियमों के चलते क्रू शॉर्टेज, रोस्टरिंग चेंज और ऑपरेशनल दबाव का अनुमान लगाकर शेड्यूल समायोजित करना चाहिए था, उसी समय कंपनी इन ही महीनों की टिकटें बेचकर भरपूर बुकिंग का फायदा उठा रही थी. यह मामला सिर्फ ऑपरेशनल फेलियर नहीं बल्कि प्लानिंग की नाकामी और बिक्री की जल्दबाजी का बड़ा उदाहरण बन चुका है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 08 Dec 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Indigo Ticket INDIGO Indigo Flight Cancellations
