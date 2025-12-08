एक्सप्लोरर
मेजर मोहित शर्मा की 10 तस्वीरें, 'धुरंधर' में बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं रणवीर सिंह
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म की रिलीज के बाद मेजर मोहित शर्मा भी सुर्खियों में छा गए हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में छोटी-बड़ी हर डिटेल्स..
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है.फिल्म इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसे देख कई लोगों का ये भी मानना है कि इसकी कहानी स्पेशल फोर्स के जांबाज कमांडो मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित है.
Published at : 08 Dec 2025 12:19 PM (IST)
बॉलीवुड
