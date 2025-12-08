इस दौरान उन्होंने एक बेहतरीन सैनिक बनने की ट्रेनिंग ली. बाद में वो 1 पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल हो गए. साल 2004 में उन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसे भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे साहसी अंडरकवर ऑपरेशनों में गिना जाता है.