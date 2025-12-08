हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्लैक आउटफिट और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं रेखा, 71 की उम्र में एक्ट्रेस ने दिखाया जलवा

ब्लैक आउटफिट और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं रेखा, 71 की उम्र में एक्ट्रेस ने दिखाया जलवा

Rekha Pics: 71 की उम्र में भी रेखा ने एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट और सिंदूर फ्लॉन्ट कर अपने टाइमलेस चार्म और क्लासी स्टाइल से सबका ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Rekha Pics: 71 की उम्र में भी रेखा ने एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट और सिंदूर फ्लॉन्ट कर अपने टाइमलेस चार्म और क्लासी स्टाइल से सबका ध्यान खींचा.

बॉलीवुड की एवरग्रीन दिवा रेखा एक बार फिर अपने यूनिक स्टाइल और रॉयल चार्म के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई. ब्लैक आउटफिट, मांग में सिंदूर और उनकी किलर प्रेज़ेंस ने सबका ध्यान खींच लिया.

1/9
बॉलीवुड की एवरग्रीन और आइकॉनिक एक्ट्रेस रेखा अपने यूनिक फैशन सेंस, रॉयल पर्सनैलिटी और ग्रेसफुल ऑरा के लिए हमेशा से जानी जाती हैं. चाहे रेड कार्पेट हो, कैज़ुअल आउटिंग हो या एयरपोर्ट लुक हो.
बॉलीवुड की एवरग्रीन और आइकॉनिक एक्ट्रेस रेखा अपने यूनिक फैशन सेंस, रॉयल पर्सनैलिटी और ग्रेसफुल ऑरा के लिए हमेशा से जानी जाती हैं. चाहे रेड कार्पेट हो, कैज़ुअल आउटिंग हो या एयरपोर्ट लुक हो.
2/9
रेखा हर बार अपने स्टाइल से भीड़ में अलग नजर आती हैं. इस बार भी उनका एयरपोर्ट अपीयरेंस एकदम चार्म और कम्फर्ट का परफेक्ट मिक्स है.
रेखा हर बार अपने स्टाइल से भीड़ में अलग नजर आती हैं. इस बार भी उनका एयरपोर्ट अपीयरेंस एकदम चार्म और कम्फर्ट का परफेक्ट मिक्स है.
3/9
रेखा ने अपने एयरपोर्ट लुक में एक फ्लोई ब्लैक श्रग पहना, जो चलते वक्त बहती हुई शॉल की तरह मूव हो रहा था और लुक में ड्रामैटिक टच दे रहा था.
रेखा ने अपने एयरपोर्ट लुक में एक फ्लोई ब्लैक श्रग पहना, जो चलते वक्त बहती हुई शॉल की तरह मूव हो रहा था और लुक में ड्रामैटिक टच दे रहा था.
4/9
अंदर उन्होंने लाइट-कलर कुर्ता-स्टाइल टॉप कैरी किया, जो सिंपल होने के बावजूद बहुत स्मूद और सोफिस्टिकेटेड दिख रहा था. नीचे का लूज़ ब्लैक बॉटम पूरे आउटफिट को कम्फर्टेबल और स्टाइलिश दोनों बना रहा हैं. ट्रैवल टाइम पर ऐसा आउटफिट एकदम परफेक्ट चॉइस माना जाता है.
अंदर उन्होंने लाइट-कलर कुर्ता-स्टाइल टॉप कैरी किया, जो सिंपल होने के बावजूद बहुत स्मूद और सोफिस्टिकेटेड दिख रहा था. नीचे का लूज़ ब्लैक बॉटम पूरे आउटफिट को कम्फर्टेबल और स्टाइलिश दोनों बना रहा हैं. ट्रैवल टाइम पर ऐसा आउटफिट एकदम परफेक्ट चॉइस माना जाता है.
5/9
रेखा ने व्हाइट स्नीकर्स पहने थे जो उनके ट्रेडिशनल-टच आउटफिट को एकदम मॉडर्न ट्विस्ट दे रहे थे. स्नीकर्स ने उनके लुक को रिलैक्स्ड, ट्रैवल-फ्रेंडली और कूल बना दिया.
रेखा ने व्हाइट स्नीकर्स पहने थे जो उनके ट्रेडिशनल-टच आउटफिट को एकदम मॉडर्न ट्विस्ट दे रहे थे. स्नीकर्स ने उनके लुक को रिलैक्स्ड, ट्रैवल-फ्रेंडली और कूल बना दिया.
6/9
रेखा का बड़ा सा क्विल्टेड ऑफ-व्हाइट ओवरसाइज़्ड बैग उनके लुक को हाई-फैशन वाइब दे रहा था. रेखा अक्सर ऐसे स्टाइलिश बिग-बैग्स के लिए फेमस रही हैं.
रेखा का बड़ा सा क्विल्टेड ऑफ-व्हाइट ओवरसाइज़्ड बैग उनके लुक को हाई-फैशन वाइब दे रहा था. रेखा अक्सर ऐसे स्टाइलिश बिग-बैग्स के लिए फेमस रही हैं.
7/9
उनके चेहरे पर लगाए हुए राउंड सनग्लासेस उनके ट्रेडमार्क स्टाइल का हिस्सा हैं और इस बार भी उन्होंने लुक में मिस्ट्री और ग्लैमर दोनों जोड़ दिए.
उनके चेहरे पर लगाए हुए राउंड सनग्लासेस उनके ट्रेडमार्क स्टाइल का हिस्सा हैं और इस बार भी उन्होंने लुक में मिस्ट्री और ग्लैमर दोनों जोड़ दिए.
8/9
उनकी रेड लिपस्टिक, साफ-सुथरा हेयर-बन और मैचिंग रेड नेल्स पूरे लुक को वो रॉयल टच दे रहे थे जो सिर्फ रेखा ही इतनी आसानी से कैरी कर सकती हैं. उनकी सिंपल-सी लेकिन इम्पैक्टफुल लाल बिंदी पूरे फेस को इंस्टेंट हाइलाइट कर रही थी.
उनकी रेड लिपस्टिक, साफ-सुथरा हेयर-बन और मैचिंग रेड नेल्स पूरे लुक को वो रॉयल टच दे रहे थे जो सिर्फ रेखा ही इतनी आसानी से कैरी कर सकती हैं. उनकी सिंपल-सी लेकिन इम्पैक्टफुल लाल बिंदी पूरे फेस को इंस्टेंट हाइलाइट कर रही थी.
9/9
रेखा का एयरपोर्ट लुक एक बार फिर साबित करता है कि असली एलिगेंस कपड़ों में नहीं बट पर्सनैलिटी में होती है. उनका स्टाइल हमेशा टाइमलेस रहता है, और वो हर बार दिखा देती हैं कि क्लास कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती.
रेखा का एयरपोर्ट लुक एक बार फिर साबित करता है कि असली एलिगेंस कपड़ों में नहीं बट पर्सनैलिटी में होती है. उनका स्टाइल हमेशा टाइमलेस रहता है, और वो हर बार दिखा देती हैं कि क्लास कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती.
Published at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
