ब्लैक आउटफिट और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं रेखा, 71 की उम्र में एक्ट्रेस ने दिखाया जलवा
Rekha Pics: 71 की उम्र में भी रेखा ने एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट और सिंदूर फ्लॉन्ट कर अपने टाइमलेस चार्म और क्लासी स्टाइल से सबका ध्यान खींचा.
बॉलीवुड की एवरग्रीन दिवा रेखा एक बार फिर अपने यूनिक स्टाइल और रॉयल चार्म के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई. ब्लैक आउटफिट, मांग में सिंदूर और उनकी किलर प्रेज़ेंस ने सबका ध्यान खींच लिया.
Published at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
