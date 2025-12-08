हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऐश्वर्या राय की 10 लेटेस्ट तस्वीरें, 52 की उम्र में भी सबसे खूबसूरत दिखती हैं एक्ट्रेस

Aishwarya Rai Bachchan Photos: 52 की उम्र में भी ऐश्वर्या राय बच्चन का जलवा कम नहीं हुआ है, बल्कि उनका एलीगेंट लुक फैंस को आज भी उसी तरह दीवाना बना देता है. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 01:01 PM (IST)
ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की टैलेंटेड और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और ग्रेस से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. 52 की उम्र में भी उनकी चमक और एलिगेंस आज भी वैसी ही बरकरार है, जिसे देखकर फैंस हर बार दीवाने हो जाते हैं. किसी भी इवेंट या फंक्शन में ऐश्वर्या की मौजूदगी अलग ही ग्लैम लेकर आती है और कैमरे अपने आप उनकी ओर खिंचे चले जाते है.

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन 52 साल को उम्र में भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं. खूबसूरती के मामले में वो कई एक्ट्रेसेज को मात दे देती हैं.
सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जहां एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक्स से फैंस को दीवाना बना देती हैं.
चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल उनका हर एक अंदाज फैंस के बीच चर्चा का विषय बम जाता है.
इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन गाउन पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए सटल मेकअप किया है और सॉफ्ट कर्ली हेयर्स रखे हैं. उनके ये लुक काफी ग्लैमरस लग रहा है.
एक्ट्रेस का ये लुक भी बेहद ही खास है. उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना है. साथ ही लुक को कंप्लीट करने के लिए सिंपल नेकलेस कैरी किया. सटल मेकअप और खुले बालों में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी रॉयल लग रहा है. उनके इस लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर की सिमरी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. उन्होंने अपने इस लुक और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए हार्ड मेकअप किया है और खुले बाल रखे हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. आपके इस लुक को उन्होंने लाइट मेकअप और कर्ली हेयर्स करके और भी मॉडर्न टच दिया है.
इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है साथ ही उन्होंने मैचिंग दुपट्टा भी करी किया है, जो उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है. सटल मेकअप और स्ट्रेट हेयर में एक्ट्रेस बला को हसीन दिखी रही हैं.
इस ब्लैक कलर के गाउन में एक्ट्रेस बेहद ही क्लासी और मॉडर्न दिख रही है. उन्होंने लाइट मेकअप और खुले बाल रख कर अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
एक्ट्रेस का ये लुक काफी ग्लैमरस है. उन्होंने गोल्डन हैवी वर्क गाउन पहना है जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही लुक को सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स करके और भी रॉयल बनाया.
Published at : 08 Dec 2025 01:01 PM (IST)
