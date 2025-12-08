एक्सप्लोरर
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुई कियारा आडवाणी, शॉर्ट्स-शर्ट में स्टाइलिश लगीं एक्ट्रेस
Kiara Advani Photos: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी मां बनने के बाद हाल ही में स्पॉट हुई. जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने 15 जुलाई को एक नन्ही प्रिंसेज का वेलकम किया. वहीं अब मां बनने के बाद एक्ट्रेस पहली बार काम के सिलसिले से पब्लिक प्लेस पर नजर आई हैं. इस दौरान उन्हें स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tags :Kiara Advani
बॉलीवुड
7 Photos
