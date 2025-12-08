हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुई कियारा आडवाणी, शॉर्ट्स-शर्ट में स्टाइलिश लगीं एक्ट्रेस

मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुई कियारा आडवाणी, शॉर्ट्स-शर्ट में स्टाइलिश लगीं एक्ट्रेस

Kiara Advani Photos: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी मां बनने के बाद हाल ही में स्पॉट हुई. जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Kiara Advani Photos: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी मां बनने के बाद हाल ही में स्पॉट हुई. जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने 15 जुलाई को एक नन्ही प्रिंसेज का वेलकम किया. वहीं अब मां बनने के बाद एक्ट्रेस पहली बार काम के सिलसिले से पब्लिक प्लेस पर नजर आई हैं. इस दौरान उन्हें स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.

1/7
कियारा अडवाणी मां बनने के बाद अब काम के सिलसिले से पहली बार पब्लिक प्लेस पर दिखीं.
कियारा अडवाणी मां बनने के बाद अब काम के सिलसिले से पहली बार पब्लिक प्लेस पर दिखीं.
2/7
इस दौरान एक्ट्रेस को पैपाराजी ने कैमरे में कैद कर लिया.
इस दौरान एक्ट्रेस को पैपाराजी ने कैमरे में कैद कर लिया.
3/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम शॉर्ट्स और शर्ट कैरी की थी.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम शॉर्ट्स और शर्ट कैरी की थी.
4/7
उन्होंने शर्ट को वन साइड ऑफ शोल्डर करके पहना हुआ था, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही थी.
उन्होंने शर्ट को वन साइड ऑफ शोल्डर करके पहना हुआ था, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही थी.
5/7
एक्ट्रेस ने सटल मेकअप किया और पोनी हेयरस्टाइल बनाई जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.
एक्ट्रेस ने सटल मेकअप किया और पोनी हेयरस्टाइल बनाई जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.
6/7
उन्होंने पैप्स को जमकर पोज भी दिए. उनकी ये तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
उन्होंने पैप्स को जमकर पोज भी दिए. उनकी ये तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
7/7
फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे है. और उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं.
फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे है. और उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Kiara Advani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

इंडिया
