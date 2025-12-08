हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगिरीज ओक की 10 तस्वीरें, साड़ी में कमाल की लगती हैं एक्ट्रेस

गिरीज ओक की 10 तस्वीरें, साड़ी में कमाल की लगती हैं एक्ट्रेस

Girija Oak 10 Photos: एक्ट्रेस गिरिजा ओक अक्सर अपने साड़ी लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल होती रहती हैं जहां एक्ट्रेस साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Girija Oak 10 Photos: एक्ट्रेस गिरिजा ओक अक्सर अपने साड़ी लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल होती रहती हैं जहां एक्ट्रेस साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखती है.

गिरीजा ओक का ग्रेस और एलीगेंस हर लुक में झलकता है, लेकिन बात जब साड़ी की आती है तो उनकी खूबसूरती जैसे दोगुनी चमक उठती है. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती है, जहां फैन्स अक्सर उनके ट्रेडिशनल लुक को देखकर दीवाने हो जाते हैं. उनका साड़ी लुक बेहद क्लासी लगता है. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

1/9
एक्ट्रेस गिरिजा ओक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. जहां आए दिन वह अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर किया करती है.
एक्ट्रेस गिरिजा ओक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. जहां आए दिन वह अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर किया करती है.
2/9
बता दें एक्ट्रेस साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लगती है फैंस भी अक्सर उनके लुक के दीवाने हो जाते हैं.
बता दें एक्ट्रेस साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लगती है फैंस भी अक्सर उनके लुक के दीवाने हो जाते हैं.
3/9
इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लू कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है. साथ ही उन्होंने व्हाइट कलर का ब्लाउज कैरी किया है. उन्होंने अपने इस लुक को काफी सिंपल रखा है, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी और भी उभर कर आ रही है.
इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लू कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है. साथ ही उन्होंने व्हाइट कलर का ब्लाउज कैरी किया है. उन्होंने अपने इस लुक को काफी सिंपल रखा है, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी और भी उभर कर आ रही है.
4/9
इस रेड कलर की साड़ी में एक्ट्रेस कमल की लग रही है. उनके लुक की बात तो उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को बेहद ही सिंपल रखा है. खुले बालों में एक्ट्रेस और भी खूबसूरत लग रही हैं.
इस रेड कलर की साड़ी में एक्ट्रेस कमल की लग रही है. उनके लुक की बात तो उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल लुक को बेहद ही सिंपल रखा है. खुले बालों में एक्ट्रेस और भी खूबसूरत लग रही हैं.
5/9
एक्ट्रेस का ये सादगी भरा अंदाज उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है. उनके लुक की बात कर तो उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है जिसमें वो कमाल की लग रही हैं.
एक्ट्रेस का ये सादगी भरा अंदाज उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है. उनके लुक की बात कर तो उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है जिसमें वो कमाल की लग रही हैं.
6/9
इस फोटो में एक्ट्रेस बनारसी साड़ी पहनी नजर आ रही है. साथी उन्होंने लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए सटल मेकअप किया है और बन बनाया है और एक्सेसरीज कैरी करके लुक को कंप्लीट किया.
इस फोटो में एक्ट्रेस बनारसी साड़ी पहनी नजर आ रही है. साथी उन्होंने लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के लिए सटल मेकअप किया है और बन बनाया है और एक्सेसरीज कैरी करके लुक को कंप्लीट किया.
7/9
एक्ट्रेस इस रेड कलर की साड़ी में बला की हसीन लग रही है. उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए लाइट मेकअप किया है और बालों हो सॉफ्ट कर्ली रखा है.
एक्ट्रेस इस रेड कलर की साड़ी में बला की हसीन लग रही है. उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए लाइट मेकअप किया है और बालों हो सॉफ्ट कर्ली रखा है.
8/9
एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक बेहद ही खास है. उन्होंने पर्पल कलर की बनारसी साड़ी पहनी है साथ ही फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है. लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के उन्होंने चोकर पहना और बन बनाया.
एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक बेहद ही खास है. उन्होंने पर्पल कलर की बनारसी साड़ी पहनी है साथ ही फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है. लुक को और भी ग्रेसफुल बनाने के उन्होंने चोकर पहना और बन बनाया.
9/9
इस व्हाइट सिंपल साड़ी के एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी और स्माइल उनके इस अंदाज को और निखार रही हैं.
इस व्हाइट सिंपल साड़ी के एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी और स्माइल उनके इस अंदाज को और निखार रही हैं.
Published at : 08 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Tags :
Girija Oak

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के बीच किसका हालचाल पूछने लगे PM Modi? | BJP
Parliament Winter Session: '150वीं वर्षगांठ का साक्षी..., वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले PM Modi |
Parliament Winter Session: लोकसभा में इंडिगो संकट को लेकर हंगामा | indigo crisis | ABP News
कच्छ में प्रशासन ने 100 बीघे जमीन पर बने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, करीब 250 करोड़ की थी संपत्ति
3500+ Flights Cancel! Indigo की गड़बड़ी या System Failure? Indian Aviation में बढ़ता Crisis

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
जनरल नॉलेज
बदायूं की पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी से रचाई शादी, क्या ऐसी शादियों को भी मिलती है कानूनी मान्यता?
बदायूं की पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी से रचाई शादी, क्या ऐसी शादियों को भी मिलती है कानूनी मान्यता?
हेल्थ
Gum Swelling Treatment: मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट
मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट
यूटिलिटी
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget