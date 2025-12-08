एक्सप्लोरर
गिरीज ओक की 10 तस्वीरें, साड़ी में कमाल की लगती हैं एक्ट्रेस
Girija Oak 10 Photos: एक्ट्रेस गिरिजा ओक अक्सर अपने साड़ी लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल होती रहती हैं जहां एक्ट्रेस साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखती है.
गिरीजा ओक का ग्रेस और एलीगेंस हर लुक में झलकता है, लेकिन बात जब साड़ी की आती है तो उनकी खूबसूरती जैसे दोगुनी चमक उठती है. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती है, जहां फैन्स अक्सर उनके ट्रेडिशनल लुक को देखकर दीवाने हो जाते हैं. उनका साड़ी लुक बेहद क्लासी लगता है. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 08 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Girija Oak
10 Photos
