एक्सप्लोरर
Shura Khan Baby Shower: येलो ड्रेस में ट्विनिंग कर अरबाज-शूरा ने दिए पोज, सलमान समेत पूरी फैमिली का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें
Shura Khan Baby Shower Photos: अरबाज खान दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं. उनकी सेकेंड वाइफ शूरा खान प्रेग्नेंट हैं और आज उनका बेबी शावर था. इस मौके पर पूरा खानदान उन्हें बधाई देने पहुंचा.
एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान की दूसरी वाइफ शूरा बहुत जल्द मां बनने वाली हैं. आज मुंबई में उनका बेबी शावर रखा गया था जिसमें पूरी खान फैमिली ने शिरकत की. वहीं खान परिवार के करीबी दोस्तों और कुछ कलाकार भी इस सेरेमनी का हिस्सा बने.
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
Published at : 29 Sep 2025 06:20 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
शाहिद कपूर की ऑनस्क्रीन साली 'छोटी' हैं बेहद ग्लैमरस, अमृता प्रकाश की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड
7 Photos
स्टाइलिश लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं प्रियंका, छोटी फैन के साथ खिंचवाई फोटो
बॉलीवुड
8 Photos
माधुरी दीक्षित के बेटों की 8 तस्वीरें, फिल्मों से दूर कर रहे ये काम, मां की तरह डांस में हैं माहिर
बॉलीवुड
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion