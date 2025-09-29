हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडShura Khan Baby Shower: येलो ड्रेस में ट्विनिंग कर अरबाज-शूरा ने दिए पोज, सलमान समेत पूरी फैमिली का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें

Shura Khan Baby Shower: येलो ड्रेस में ट्विनिंग कर अरबाज-शूरा ने दिए पोज, सलमान समेत पूरी फैमिली का दिखा स्वैग, देखें तस्वीरें

Shura Khan Baby Shower Photos: अरबाज खान दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं. उनकी सेकेंड वाइफ शूरा खान प्रेग्नेंट हैं और आज उनका बेबी शावर था. इस मौके पर पूरा खानदान उन्हें बधाई देने पहुंचा.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 29 Sep 2025 06:35 PM (IST)
Shura Khan Baby Shower Photos: अरबाज खान दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं. उनकी सेकेंड वाइफ शूरा खान प्रेग्नेंट हैं और आज उनका बेबी शावर था. इस मौके पर पूरा खानदान उन्हें बधाई देने पहुंचा.

एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान की दूसरी वाइफ शूरा बहुत जल्द मां बनने वाली हैं. आज मुंबई में उनका बेबी शावर रखा गया था जिसमें पूरी खान फैमिली ने शिरकत की. वहीं खान परिवार के करीबी दोस्तों और कुछ कलाकार भी इस सेरेमनी का हिस्सा बने.

1/12
अपने बेबी शावर के लिए शूरा खान ने येलो कलर का लूज ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किया था. इसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
अपने बेबी शावर के लिए शूरा खान ने येलो कलर का लूज ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किया था. इसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
2/12
वहीं अरबाज खान अपनी वाइफ के साथ येलो में ट्विनिंग करते नजर आए. येलो शर्ट और व्हाइट पैंट में वो काफी हैंडसम दिख रहे थे.
वहीं अरबाज खान अपनी वाइफ के साथ येलो में ट्विनिंग करते नजर आए. येलो शर्ट और व्हाइट पैंट में वो काफी हैंडसम दिख रहे थे.
3/12
बेबी शावर के बाद अरबाज और शूरा ने एक साथ पैप्स को पोज भी दिए. इस दौरान शूरा बेबी बंप पर हाथ रखकर पोज देती दिखाई दीं.
बेबी शावर के बाद अरबाज और शूरा ने एक साथ पैप्स को पोज भी दिए. इस दौरान शूरा बेबी बंप पर हाथ रखकर पोज देती दिखाई दीं.
4/12
जन्नत जुबैर अपने भाई अयान के साथ शूरा के बेबी शावर में शामिल हुईं. इस दौरान निया शर्मा को भी उनके साथ पोज देते देखा गया.
जन्नत जुबैर अपने भाई अयान के साथ शूरा के बेबी शावर में शामिल हुईं. इस दौरान निया शर्मा को भी उनके साथ पोज देते देखा गया.
5/12
सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर भी इस सेरेमनी का हिस्सा बनीं. फ्लोरल प्रिंटेड ब्लेजर पैंट पहने वो काफी अच्छी लग रही थीं.
सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर भी इस सेरेमनी का हिस्सा बनीं. फ्लोरल प्रिंटेड ब्लेजर पैंट पहने वो काफी अच्छी लग रही थीं.
6/12
शूरा के बेबी शावर में अरबाज की भांजी अलीजा अग्निबोत्री भी पहुंचीं. व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस में वो काफी प्यारी दिख रही थीं.
शूरा के बेबी शावर में अरबाज की भांजी अलीजा अग्निबोत्री भी पहुंचीं. व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस में वो काफी प्यारी दिख रही थीं.
7/12
सलमान की सौतेली मैं हेलेन का इस दौरान क्लासी लुक देखने को मिला. ऑफ व्हाइट सूट में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थीं.
सलमान की सौतेली मैं हेलेन का इस दौरान क्लासी लुक देखने को मिला. ऑफ व्हाइट सूट में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थीं.
8/12
अरबाज की बहन अर्पिता कैजुअल लुक में नजर आईं. वहीं प्रिंटेड सूट में अलवीरा अपने पति संग पोज देती दिखीं.
अरबाज की बहन अर्पिता कैजुअल लुक में नजर आईं. वहीं प्रिंटेड सूट में अलवीरा अपने पति संग पोज देती दिखीं.
9/12
खान फैमिली के बच्चों ने भी पैप्स को पोज दिए. कजिन्स के बीच गजब का याराना देखने को मिला.
खान फैमिली के बच्चों ने भी पैप्स को पोज दिए. कजिन्स के बीच गजब का याराना देखने को मिला.
10/12
सोहेल खान और अलीजा को अपनी मां सलमा खान के साथ पोज देते भी देखा गया. इस दौरान लूलिया वंतूर समेत कई मेहमान भी साथ खड़े दिखे.
सोहेल खान और अलीजा को अपनी मां सलमा खान के साथ पोज देते भी देखा गया. इस दौरान लूलिया वंतूर समेत कई मेहमान भी साथ खड़े दिखे.
11/12
गौहर खान भी शूरा को बधाई देने पहुंची थीं. ऑफ व्हाइट लूज ड्रेस मे वो ताफी गॉर्जियस लग रही थीं.
गौहर खान भी शूरा को बधाई देने पहुंची थीं. ऑफ व्हाइट लूज ड्रेस मे वो ताफी गॉर्जियस लग रही थीं.
12/12
सरगुन मेहता और रवि दुबे भी इस खास इवेंट का हिस्सा बने. वहीं फ्लोरल ड्रेस पहन रिद्धिमा पंडित भी खान फैमिली को बधाई देने पहुंची थीं.
सरगुन मेहता और रवि दुबे भी इस खास इवेंट का हिस्सा बने. वहीं फ्लोरल ड्रेस पहन रिद्धिमा पंडित भी खान फैमिली को बधाई देने पहुंची थीं.
Published at : 29 Sep 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Shura Khan SALMAN KHAN Shura Khan Baby Shower

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget